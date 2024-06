El Yaakoubi loopt helemaal leeg: 'Misschien zeg ik nu te veel, maar het zou aan me knagen als ik zou zwijgen'

heeft zijn hart laten spreken na de degradatie van Excelsior uit de Eredivisie. De verdediger sprak zijn onvrede uit over de manier waarop de club ‘met mensen is omgegaan’, waaronder met hemzelf. Hij kon zich bovendien niet vinden in de verwachtingen die hij voelde vanuit Excelsior.

El Yaakoubi kreeg van ESPN de vraag hoe hij terugkijkt op zijn periode bij Excelsior, of dat het wellicht te vroeg is om daarop te reflecteren. “Als we winnen sta ik hier als man en als we verliezen sta ik hier als man, dus ik heb geen problemen met je vraag”, maakte de 28-jarige verdediger duidelijk. “Ik heb gemengde gevoelens. Ik ben hier binnengekomen als aanvoerder, ik ben gepromoveerd, het aanvoerderschap is me op een gegeven moment ontnomen, ik moest hier toch nog een jaar gaan voetballen terwijl ik dat om eerlijk te zijn op voorhand niet wilde. Dan moet je toch de knop omzetten voor jezelf.”

El Yaakoubi was vorig seizoen aanvoerder, maar moest de band inleveren nadat hij weigerde een speciale OneLove-band te dragen. Toch merkte hij dat de club verwachtte dat hij een leidende rol zou innemen op het veld. “Ik denk dat dit jaar de verwachtingen over en weer wel anders waren. Van mij werd ergens verwacht dat ik de groep op sleeptouw zou nemen. Aan de andere kant vond ik dat ik niet de credits kreeg om dat te doen. Dat is heel moeilijk geweest en was een innerlijke strijd. Ik ben van mezelf een winnaar en ik deed het altijd op natuurlijke wijze, maar ik had het gevoel dat ik het podium ervoor niet kreeg.”

Was dat de reden dat El Yaakoubi eigenlijk weg wilde bij Excelsior? “Niet alleen dat, maar ook omdat ik het gewoon niet eens was met de beslissing. Dan moet je hier nog een jaar voetballen. Ik denk dat ik dit jaar het minst fit ben geweest. Dat heeft denk ik ook daarmee te maken gehad. Het is ook een mentale kwestie: je moet jezelf elke dag weer oppeppen en energie geven om het verschil te maken op het veld en andere jongens daarin mee te nemen. Als de verwachtingen over en weer anders zijn, dan wordt het een lang jaar voor jezelf. Ik denk dat de club en veel mensen binnen de club dit niet verdienen.”

“Dat is ook de reden dat ik net erg emotioneel was. Want één ding is zeker: het heeft niet gelegen aan de spelersgroep dit jaar”, vervolgde El Yaakoubi na de 4-1 zege op NAC Breda, die niet voldoende was om degradatie te ontlopen. “Aan wie het wel lag? Dat laat ik graag in het midden. Ik weet dat dit soort antwoorden het mooist zijn om van mij te krijgen, maar omdat ik nu in mijn emotie zit wil ik daar niets over kwijt. Het heeft niet aan de spelersgroep gelegen. Ik heb dit jaar met name gehoord dat ik de spiegel moet pakken voor mezelf; ik denk dat heel veel mensen nu de spiegel mogen pakken, als het gaat om bepaalde beslissingen die zijn gemaakt en de manier waarop we met mensen zijn omgegaan. Onder andere met mij. Misschien praat ik nu iets te veel en is dat onverstandig, maar het zou ook aan me knagen als ik het niet zou zeggen.”

El Yaakoubi heeft zijn laatste wedstrijd voor Excelsior gespeeld. Zijn contract loopt deze zomer af en hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. “Ik heb wel wat gesprekken gehad met clubs uit de Eredivisie en uit het buitenland. Zoals je weet heb ik een stichting. Dat neem ik ook mee in mijn overweging. Ik zal met veel mensen in gesprek gaan, reflecteren op deze periode, met name op hoe zwaar het mentaal voor mij is geweest. Ik breng een ode aan het publiek van Excelsior: dit hebben jullie oprecht niet verdiend. Het spijt mij in ieder geval persoonlijk dat jullie in deze situatie zijn beland, want de spelersgroep had dat niet verdiend en jullie ook zeker niet.”

