Nooit meer kunstgras in de Eredivisie na degradatie Excelsior

Kunstgras is definitief verleden tijd in de Eredivisie. Door de degradatie van Excelsior heeft geen enkele club volgend seizoen een plastic veld. Vanaf het seizoen 2025/26 wordt kunstgas verboden in de Eredivisie.

In het seizoen 2023/24 speelden drie teams nog op kunstgras. Dat waren FC Volendam (gedegradeerd), Excelsior (gedegradeerd) en Heracles Almelo (stapt deze zomer over op natuurgras). Volgend seizoen zullen FC Emmen, Volendam, Excelsior en SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie op een kunstgrasveld spelen.

Afgelopen maandag werd tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal al besloten tot een verbod op kunstgras vanaf het seizoen 2025/26. Excelsior zou komend seizoen als laatste overgebleven club nog op kunstgras uitkomen indien de club zich had gehandhaafd, maar zondag wist NAC Breda ten koste van Excelsior te promoveren.

Zodoende komt na achttien jaar een einde aan de aanwezigheid van kunstgras in de Eredivisie. Heracles Almelo werd in 2003 de eerste Nederlandse club met kunstgras en promoveerde in 2006 naar de Eredivisie. Toen deed het kunstgras zijn intrede in de Eredivisie. Later gingen steeds meer clubs over op het artificiële veld, maar daar stapten veel clubs vervolgens ook weer van af.

