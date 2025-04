Sparta-bank geeft Matheus gelijk bij terugspeelbalmoment

was zondag de pineut bij Ajax, door in de blessuretijd een terugspeelbal in zijn handen te pakken. Daardoor kreeg tegenstander Sparta een vrije trap, die er ook gelijk inging. Mike Verweij weet echter dat de bank van de Rotterdammers zag dat Mohamed Nassoh de bal toucheerde.

De fout van Matheus zorgde er uiteindelijk voor dat Ajax maar één punt overhield aan het Eredivisieduel (1-1). De stand werd na de rake vrije trap van Nassoh wel rechtgetrokken, maar in de eigen ArenA en zeker met de huidige titelrace is Ajax aan zijn stand verplicht een wedstrijd tegen Sparta winnend af te sluiten. Mike Verweij blijkt achteraf echter verbaasd, dat er voor het terugspeelbalmoment met Matheus werd gefloten. "Topscheidsrechters als Gözübüyük en Makkelie fluiten niet voor dit soort voorvallen", stelt de journalist in Kick-Off.

"Zij brengen zich dit soort problemen niet op de hals en gebaren zo van: die bal werd onderweg aangeraakt. Dieperink heeft dat niet gezien, die floot wél voor een terugspeelbal." Vervolgens komt Verweij met een opmerkelijk argument. "Als je nou een 36-jarige Braziliaan op doel hebt, die 400 wedstrijden in de hoogste Portugese competitie heeft gespeeld, dan kun je er gewoon vanuit gaan dat hij heeft waargenomen dat die bal is aangeraakt."

LEES OOK: 'Schijtbakken en bangeriken' van Ajax maken het Farioli lastig

Op de beelden is het lastig te zien, maar langs het veld was de conclusie blijkbaar snel getrokken. "Ik hoorde later dat de mensen op de Sparta-bank hebben gezien dat de bal afweek. Dus waarom de vierde man Dieperink niet hielp, is ook wel een goede vraag. Dieperink is niet ervaren of niet goed genoeg om hier soepel mee om te gaan." Podcastgenoot Valentijn Driessen is het echter helemaal niet eens met zijn collega. "Dit is marchanderen. Als je met dat uitgangspunt gaat fluiten, is het einde zoek. Als je het een terugspeelbal vindt, moet je die vrije trap geven."

