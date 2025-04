Van der Vaart spot Eredivisie-speler met uitzonderlijke kwaliteit: 'Ronaldo-achtig'

Rafael van der Vaart is zeer gecharmeerd van . De spits van AZ doet hem ook denken aan de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar .

Voor het programma Rondo zoekt Marco van Basten altijd het mooiste doelpunt van het afgelopen weekend uit. Presentator Wytse van der Goot had eigenlijk verwacht dat de omhaal van Meerdink zou worden verkozen, maar Van Basten ging toch voor de goal van Nico González van Juventus, een droge knal in de linkerbenedenhoek. De oud-wereldvoetballer van het jaar had wat kritiek op de goal van Meerdink. "Ik vond hem niet supermooi: ik had meer het gevoel van die valt goed ofzo."

Dan haakt Van der Vaart in. "Deze jongen, wat is hij goed." Bekerwinnaar Mats Deijl had het in duels tegen Meerdink ook lastig, geeft hij toe. "Hij is heel atletisch, ook als je tegen hem speelt. Als er een lange bal komt, springt hij zoveel eerder dan de meeste spitsen, omdat hij zo lang in de lucht kan blijven zweven."

LEES OOK: Ajax-fans werken Francesco Farioli op de zenuwen

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart vergelijkt Meerdink dan met een van de grootste voetballers van de afgelopen decennia. "Een beetje Ronaldo-achtig, hè? Die heeft dat ook. Hij springt en dan blijft hij even een seconde hangen." Van Basten lijkt in de tussentijd toch nog een beetje van mening te zijn veranderd. "Ik zou hem een 8 of 8,5 geven."

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen 🔗

👉 Maaskant schetst somber perspectief voor bekerwinnaar Go Ahead 🔗

👉 De Busser verdient grof geld met weddenschap voor bekerfinale 🔗

👉 Valentijn Driessen heeft onheilspellende boodschap voor Go Ahead na bekerzege 🔗

👉Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗

➡️ Meer nieuws over de bekerf