Nederlandse betaald voetbalclubs zijn het met elkaar eens en komen met belangrijk verbod

Het is jarenlang een punt van discussie geweest, maar nu is het afgelopen: in het Nederlands betaald voetbal zal er niet meer op kunstgrasvelden worden gespeeld vanaf het seizoen 2025/2026. Daar zijn de clubs het over eens geworden maandag.

Tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal werd dit onderwerp naar voren gebracht. Eredivisieclubs waren het er vorig jaar al over eens dat kunstgrasvelden niet meer mochten worden toegelaten op het hoogste niveau, nu sluiten ook de Keuken Kampioen Divisie-clubs zich daarbij aan.

Artikel gaat verder onder video

Clubs als Excelsior mogen dus nog één seizoen op het vertrouwde kunstgras spelen, maar daarna wordt dit niet meer getolereerd. Met deze verandering in het achterhoofd stapte ook Heracles Almelo onlangs over op natuurgras. In het verleden is vaak benoemd hoe clubs met een kunstgrasveld in het eigen stadion een enorm thuisvoordeel zouden hebben, maar dat potentiële voordeel valt dus binnenkort weg in de twee belangrijkste Nederlandse competities.

Excelsior is momenteel de enige club die volgend seizoen in de Eredivisie nog op kunstgras zou kunnen spelen. De ploeg uit Rotterdam werd echter veroordeeld tot het spelen van play-offs om promotie/degradatie en als Excelsior zondag van NAC Breda verliest, worden er volgend seizoen op het hoogste niveau sowieso geen wedstrijden op kunstgras gespeeld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder walgt: ‘Verschrikkelijk, een hele vervelende jongen geworden!’

Jack van Gelder is niet te spreken over het gedrag van een voormalig Ajax-ster.