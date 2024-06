NAC Breda keert terug in Eredivisie na ware thriller tegen Excelsior

NAC Breda is na vijf jaar weer terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel maakte het ondanks een eerdere 6-2 zege erg spannend tegen Excelsior, dat voor eigen publiek op een 4-0 voorsprong kwam. De daaropvolgende 4-1 bracht NAC echter terug op het hoogste niveau, waardoor Excelsior degradeert. Na de winst van Go Ahead Eagles in de play-offs voor Europees voetbal is nu ook de nacompetitie een niveau lager gewonnen door de laagst geklasseerde deelnemer.

Het werd een zinderende laatste wedstrijd van het seizoen, waarin Excelsior het schier onmogelijke bijna toch voor elkaar kreeg. Na de spectaculaire heenwedstrijd ging NAC Breda met een 6-2 voorsprong naar Rotterdam. Voor de pauze was deze al bijna weggepoetst door Excelsior, dat zich niet gewonnen wenste te geven. Twee doelpunten van AZ-target Troy Parrott, waarvan één strafschop en een eigen goal van Boy Kemper brachten de Brabanders aan het wankelen. En dan lieten de Rotterdammers nog een aantal kansen onbenut. Het was een afspiegeling van de gemiddelde gemoedstoestand van een NAC-aanhanger gedurende een seizoen. Nog was de gifbeker niet leeg voor de Brabanders, want snel na de pauze kopte Parrott de 4-0 tegen de touwen. Alweer zijn zevende treffer in de play-offs. NAC was knock-out, ging even neer, maar herpakte zich toch weer knap. Casper Staring bracht de Eredivisie-droom weer wat dichterbij met de 4-1.

Artikel gaat verder onder video

NAC Breda keert hiermee na een afwezigheid van vijf seizoenen weer terug in het voetbalwalhalla van Nederland. De Brabanders eindigden de afgelopen jaren als respectievelijk, achtste, zesde achtste, en twee keer vijfde in de Keuken Kampioen Divisie. Steevast slaagde NAC er niet in om via de nacompetitie te promoveren. Dit jaar lukte het wel na een kwakkelseizoen waarin de supporters tijdens thuiswedstrijden wel eens opmerkten naar groeiend gras te zitten kijken. In de play-offs was het wel genieten in het Rat Verlegh Stadion, waar de sfeer met elke wedstrijd beter werd. Wat dat betreft is NAC een aanwinst voor de Eredivisie.

Roerig seizoen voor NAC

Zoals gewoonlijk was het weer een roerig jaar in Breda. Trainer Peter Hyballa kreeg al na vijf wedstrijden zijn congé. Opvolger Jean Paul van Gastel kende ook geen makkelijk vervolg en flirtte in de winterstop met het Turkse Besiktas, dat Giovanni van Bronckhorst wilde aanstellen. De Rotterdammer werkte al eerde met Van Gastel samen en wilde de Bredanaar wel weer meenemen. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar toch besloot Van Gastel enkele maanden later na dit seizoen afscheid te nemen van zijn NAC.

Voor technisch directeur Peter Maas is er het nodige werk aan de winkel. Er moet een nieuwe hoofdcoach komen en de selectie zal ook op Eredivisie-niveau gebracht moeten worden. Voor Excelsior is het uithuilen en opnieuw beginnen. Na twee Eredivisie-jaren zullen de Kralingers volgend seizoen weer uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. Er zullen de nodige spelers gaan vertrekken en er zal ongetwijfeld weer nieuwe aanwas komen. De Rotterdammers hebben vaker met dat bijltje gehakt en zullen vast en zeker weer eens terugkeren in de Eredivisie.