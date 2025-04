Van der Vaart kan het niet laten en maakt grap over Sneijder na Ajax-moment

Rafael van der Vaart deelt tijdens Studio Voetbal een plaagstootje uit aan Wesley Sneijder. Van der Vaart analyseert een doelpunt dat Ajax tegen kreeg uit vrije trap, en spaart daarbij Sneijder niet. De laatstgenoemde lag eerder deze maand onder vuur vanwege zijn analyse van een andere vrije trap.

Ajax verzuimde zondag te winnen van Sparta Rotterdam (1-1), mede dankzij twee fouten van doelman Matheus, kort achter elkaar. De Braziliaan pakte een terugspeelbal van Steven Berghuis in zijn handen en kreeg daarvoor een indirecte vrije trap tegen. Mohamed Nassoh scoorde daar uiteindelijk uit, terwijl Matheus wel zijn handen tegen de bal kreeg.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rafael van der Vaart doet gewaagde Oranje-voorspelling: 'Europees- of wereldkampioen'

In Studio Voetbal worden de acties van Matheus besproken. Presentator Sjoerd van Ramshorst stelt: “De keeper van Ajax ging behoorlijk in de fout”, waarop Van der Vaart sarcastisch vraagt: “Vond je?” De oud-Ajacied schudt met zijn hoofd. Bij het zien van de beelden van de vrije trap grapt Van der Vaart nog: “Ik had Wesley even aan de lijn en hij zei ook: ‘Die moet hij hebben.’”

Sneijder stond begin deze maand ter discussie vanwege een analyse bij Ziggo Sport. De recordinternational van het Nederlands elftal had kritiek op de weergaloze vrije trappen die Declan Rice binnenschoot namens Arsenal in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid. Sneijder wees keeper Thibaut Courtois aan als schuldige, terwijl veel fans juist de kwaliteit van Rice prezen.

Wesley Sneijder is kritisch op de vrije trap van Rice en vindt het een fout van Courtois 👀

'Als Courtois vertrouwt op zijn muurtje, heeft hij hem!' 🤫#ZiggoSport #UCL #ARSRMA pic.twitter.com/BzZpmwf0Kp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Molensteen’ om de nek van Ajax: Kroes moet ‘als de wiedeweerga’ aan de bak 🔗

👉 'Gat tussen Ajax en AZ is een gigantische schande' 🔗

👉 ‘Kwalletje van Ajax’ zorgt voor chaos: ‘Schandalig gedrag, dit past niet bij Ajax’ 🔗

👉 ‘Man van 8,5 miljard maakt Ajax in een keer steenrijk’ 🔗

👉 Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax 🔗