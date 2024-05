'Ajax pakt door en is in gesprek met beoogd opvolger Dave Vos'

Ajax pakt door in de zoektocht naar een nieuwe trainer voor Dave Vos, die Jong Ajax komende zomer verruilt voor een rol in de technische staf van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli. De Telegraaf meldt dat de Amsterdammers inmiddels in gesprek zijn met oud-speler Thomas Vermaelen (38).

Gisteren (maandag) wist clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off al te melden dat de Amsterdammers twee namen op de korrel hebben. Buiten Vermaelen zou ook Frank Peereboom, die momenteel de Onder 18 onder zijn hoede heeft, intern doorgeschoven kunnen worden, zo weet de Telegraaf-journalist.

Een dag later schrijft Verweijs collega Jeroen Kapteijns op basis van 'bronnen in België' in diezelfde krant dat Ajax inmiddels met Vermaelen in gesprek is over de vrijgekomen vacature. Ondertussen weet zijn huidige werkgever, de Belgische voetbalbond (KBVB), nog van niets. Vermaelen heeft België Onder 20 onder zijn hoede en fungeert bij de Onder 18 als assistent van voormalig AZ-speler Sébastien Pocognoli. "Bij de KBVB zijn ze nog niet op de hoogte van de interesse van Ajax in Vermaelen, maar hij is bij de bond ook niet fulltime in dienst", weet Kapteijns.

Voetbal International bevestigt de berichtgeving van de ochtendkrant en stipt bovendien aan dat Vermaelen een oude bekende is van technisch directeur Alex Kroes. In zijn tijd als speler deed Kroes namens het door hem opgerichte SEG dienst als de zaakwaarnemer van de Belg. Ook VI houdt de mogelijkheid open dat Ajax de positie van Vos intern invult: "In dat licht valt regelmatig de naam van Frank Peereboom, die nu trainer is van Ajax Onder 18. Dat elftal houdt na dit seizoen op te bestaan en dus zou Ajax de intern gewaardeerde Peereboom door kunnen schuiven naar Jong Ajax. Ajax hoopt daar snel duidelijkheid over te kunnen geven", schrijft VI-verslaggever Tim van Duijn.

Vermaelen werd als jeugdspeler door Ajax weggeplukt uit zijn vaderland en brak na een verhuurperiode bij RKC Waalwijk definitief door in het eerste elftal. In de zomer van 2009 werd de Belg, na 143 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, voor twaalf miljoen euro verkocht aan Arsenal. Later zou de 85-voudig Belgisch international nog uitkomen voor FC Barcelona en AS Roma, om zijn actieve loopbaan in 2022 te beëindigen in het shirt van het Japanse Vissel Kobe.

