Frenkie de Jong: 'Een geweldige speler, maar heeft hij zoveel goals en assists dan?'

heeft gereageerd op de kritiek die hij onlangs ontving van Ruud Gullit. Eerder deze week zei Gullit dat het Nederlands elftal bepalende spelers mist op het middenveld en dat De Jong te weinig heeft laten zien.

Gullit sprak zich in zijn column in De Telegraaf uit over De Jong. “Voor het middenveld heeft Nederland de beschikking over goede spelers, maar de top van Europa… We missen bepalende spelers. Iemand zoals Toni Kroos. In ons land wordt dan altijd Frenkie de Jong naar voren geschoven. Het is vervelend om te zeggen, maar waarop is dat gebaseerd? Op het WK in Qatar hebben we hem te weinig gezien”, stelde Gullit.

Artikel gaat verder onder video

De Jong krijgt van het Algemeen Dagblad de vraag of de woorden van Gullit hem prikkelen. ”Af en toe prikkelt het me wel”, erkent hij. “Tegelijkertijd denk ik: iedereen kan een mening hebben. Het maakt verder niet uit of ik het ermee eens ben.”

“Ik denk zelf dat ik heel dwingend ben in het spel, ook bij Oranje. Maar mensen zien dwingend als: goals en assists”, vervolgt de middenvelder. “Ik heb een bepaalde rol in het elftal, zoals elke speler die heeft. Het is niet zo dat ik én de opbouw verzorg én het spel maak én assists geef en scoor.” Een speler die dat allemaal combineert, is er volgens De Jong nog nooit geweest. “Toni Kroos beëindigt nu zijn carrière. Geweldige speler. Maar heeft die zoveel goals en assists dan?”

Kroos speelde in totaal 718 officiële wedstrijden op clubniveau, waarin hij 62 keer scoorde en 161 assists gaf. Bij de nationale ploeg van Duitsland speelde hij 108 wedstrijden, met 17 goals en 21 assists tot gevolg. De Jong staat na 302 clubwedstrijden (op het hoogste niveau) op 22 goals en 34 assists; bij Oranje was hij goed voor 54 interlands, 2 goals en 6 assists.

