Frenkie de Jong oogst lof: 'Hij laat momenteel het beste van zichzelf zien'

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick houdt gemengde gevoelens over aan het heenduel in de halve finale van het Copa del Rey-duel met Atlético Madrid. Na een comeback gaf zijn ploeg in de slotfase een voorsprong uit handen. Wel is de Duitse oefenmeester te spreken over het optreden van onder meer , die 'weer heel erg goed was'.

De heenwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Atlético Madrid was er eentje om je vingers bij af te likken. De bezoekers kwamen binnen zes minuten al op een 0-2 voorsprong. Nog voor rust boog FC Barcelona, met De Jong in de basis, die achterstand om naar een 3-2 voorsprong. Uiteindelijk eindigde het spectaculaire duel in een 4-4 gelijkspel, waardoor er in het return nog veel op het spel staat.

"We speelden 75 minuten lang erg goed", erkent Flick op de persconferentie na afloop van het spectaculaire bekerduel. "Nu moeten we in Madrid laten zien dat we kunnen winnen. We hebben vanavond alles gegeven en lieten zien dat we niet opgaven bij het begin van de wedstrijd."

"Ik ben trots op wat de mannen vanavond hebben laten zien, maar we moeten het nog wel hebben over de tegengoals. We zijn een jong team dat heeft laten zien dat het beter kan en dat ook zal doen. We zijn nu vooral teleurgesteld over het resultaat, maar de wedstrijd die we hebben gespeeld was fantastisch", gaat Flick verder.

De Jong 'weer heel erg goed'

Flick lichtte er vervolgens een aantal spelers uit, waaronder De Jong. "Balde heeft zich dit seizoen enorm verbeterd. Íñigo en Cubarsí waren ongelooflijk. Pedri uiteraard ook. En Frenkie, hij was ook weer heel erg goed. Ze laten momenteel het beste van zichzelf zien voor Barça. Laten we Raphinha en Lamine (Yamal, red.) ook niet vergeten. We moeten deze weg blijven vervolgen", besluit Flick.

