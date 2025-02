Goed nieuws voor Frenkie de Jong: 'Dat soort spelers willen we'

FC Barcelona zou graag willen houden bij de club, vertelt sportief directeur Deco voor de camera’s van het Spaanse Sport. Over een nieuw contract wordt 'te zijner tijd' gesproken.

Het contract van De Jong loopt af in de zomer van 2026. Mocht Barça de middenvelder willen verkopen voor een transfersom, dan moet dat dus gebeuren in de komende zomer- of wintertransferperiode.

Deco is niet van plan het zover te laten komen, laat hij weten: "Hij heeft zelf gezegd dat hij gefrustreerd is omdat hij bij Barça niet zoveel titels heeft gewonnen als hij had verwacht toen hij hier aankwam. Dat is wat we willen, dat die frustratie bij hem voortduurt, want het betekent dat hij dingen wil blijven winnen met Barça. Hij is een speler van hoog niveau. Hier willen we spelers die titels willen winnen, niet spelers alleen maar voor Barça willen spelen." Over een contractverlenging zal volgens Deco 'te zijner tijd' worden gesproken.

De oud-Ajacied moest het dit seizoen vooral doen met invalbeurten voor de Catalanen. Omdat De Jong tegen Valencia en Sevilla mocht starten in de afgelopen weken, werd aan Deco gevraagd of hij nu optimistischer naar de situatie kijkt. "Ik verander mijn mening over spelers niet. Voor mij blijft Frenkie een geweldige voetballer”, aldus de sportief directeur.

