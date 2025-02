Na Club Brugge - Atalanta Bergamo klinkt er een opvallende en gewaagde uitspraak over Ajax

In Nederland waren de ogen woensdagavond vooral gericht op de ontmoeting tussen Feyenoord en AC Milan, maar in dezelfde tussenronde van de Champions League stond ook het treffen tussen Club Brugge en Atalanta Bergamo op het programma. De Italianen maken dit seizoen opnieuw indruk en zijn dan ook de grote favoriet om de volgende ronde te bereiken, maar leden in de eerste wedstrijd een verrassende 2-1 nederlaag. Daarmee krijgt de bijzondere campagne van Club Brugge mogelijk een fraai vervolg. In België worden de prestaties van Blauw-Zwart zelfs al vergeleken met die van Ajax in het seizoen 2018/19.

Ajax-supporters zullen nog regelmatig terugdenken aan dat seizoen. De Amsterdammers kroonden zich onder leiding van trainer Erik ten Hag voor het eerst sinds 2014 tot kampioen van Nederland, wonnen de KNVB-beker én bereikten op een haar na de finale van de Champions League. Ajax moest in de aanloop naar het hoofdtoernooi van het miljardenbal drie voorrondes overleven. Daarin werd afgerekend met respectievelijk Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kyiv. In de groepsfase eindigde Ajax op de tweede plaats achter Bayern München, nadat de Duitse recordkampioen over twee duels niet kon winnen van de Amsterdammers (1-1 in München, 3-3 in de Johan Cruijff ArenA).

De succesvolle groepsfase, waarin geen enkele keer werd verloren, bleek de opmaat voor een gedenkwaardige knock-outfase. Ajax rekende in de achtste finales over twee wedstrijden af met Real Madrid (na de 1-2 nederlaag in eigen huis, won het met 1-4 in de Spaanse hoofdstad) en knikkerde vervolgens het Juventus van Cristiano Ronaldo uit het toernooi. Na de eerste halve finale tegen Tottenham Hotspur (0-1 winst) en de eerste helft van de return (2-0 voorsprong bij rust) leek Ajax heel hard op weg naar de eindstrijd in Madrid, maar in het tweede bedrijf en vooral de slotfase daarvan ging het pijnlijk mis.

Club Brugge in de voetsporen van Ajax, Lyon en Villarreal?

In de jaren die volgden kende de Champions League nog meer sensationele verrassingen. Zo verraste Olympique Lyonnais in 2020 vriend en vijand door in de achtste finales af te rekenen met Juventus en een ronde later Manchester City op een nederlaag te trakteren. In de halve finale ging het vervolgens mis tegen Bayern München. Ook Villarreal gooide nog niet zo lang geleden hoge ogen in de Champions League. De Spanjaarden bereikten in 2022 de halve finales, nadat ze in de voorgaande rondes Juventus en Bayern München uit het toernooi hadden geknikkerd. In de strijd om een ticket voor de finale bleek Liverpool te sterk.

Wordt Club Brugge dan de verrassing van dit seizoen? Blauw-Zwart plaatste zich als kampioen van België rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Tijdens de loting voor de competitiefase werden ze gekoppeld aan Borussia Dortmund, Sturm Graz, AC Milan, Aston Villa, Celtic, Sporting Portugal, Juventus én Manchester City. Een pittige loting dus, en na nederlagen tegen Borussia Dortmund en AC Milan leek plaatsing voor de tussenronde een hels karwei te gaan worden. Maar Club Brugge herpakte zich uitstekend en verzekerde zich dankzij zeges op Sturm Graz, Aston Villa, Sporting Portugal én een gelijkspel tegen Juventus alsnog van een plek in de volgende ronde. Daarin is het hard op weg om Atalanta Bergamo uit te schakelen.

Club Brugge won de heenwedstrijd woensdagavond met 2-1, al had de huidige nummer twee van België de overwinning grotendeels te danken aan een omstreden strafschop in de blessuretijd. Dat doet verder niets af aan de knappe prestatie van de Belgen, zo blijkt wel uit de lovende woorden na afloop. “Het is al lang geen toeval meer dat die zogezegd grote ploegen hier niet goed voor de dag komen”, zo wordt Marc Degryse geciteerd door Het Laatste Nieuws. Vincent Mannaert, tussen 2011 en 2024 algemeen directeur van Club Brugge, doet er nog een schepje bovenop. “Die laatste goal van Nilsson maakt een wereld van verschil. Ik zie het wel goed komen in Bergamo. Meer zelfs, dit parcours van Club doet me denken aan dat van Ajax in 2019”, zo laat de huidige Sports Director van de Belgische voetbalbond er geen misverstand over bestaan.

Kwartfinale niet onrealistisch

Of Club Brugge inderdaad ‘het Ajax van 2019’ wordt, zal natuurlijk nog moeten blijken. De ploeg van trainer Nicky Hayen moet volgende week dinsdag eerst de 2-1 voorsprong over de streep zien te trekken. Mocht Club Brugge daarin slagen, dan is lijkt het bereiken van de kwartfinale zeker niet onrealistisch. Bij plaatsing voor de achtste finales wacht een dubbele ontmoeting met LOSC Lille óf Aston Villa. De Britten werden eerder dit seizoen in Brugge al getrakteerd op een 1-0 nederlaag.

