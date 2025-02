Sterspeler AC Milan maakt Feyenoord én Het Legioen enorm compliment: 'Dat hadden wij niet'

maakt Feyenoord donderdagavond een groot compliment. Na afloop van de 1-0 nederlaag die de Portugese sterspeler met AC Milan leed in De Kuip, geeft Leão toe dat de Rotterdammers met meer 'vastberadenheid en agressie' speelden dan de Italianen én dat het fanatieke Feyenoord-Legioen daar een belangrijk aandeel in had.

Na een tumultueuze week, waarin trainer Brian Priske op straat werd gezet, steeg Feyenoord woensdagavond opnieuw boven zichzelf uit. Onder leiding van interim-trainer Pascal Bosschaart werd AC Milan in de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League op een 1-0 nederlaag getrakteerd. De razendsnelle openingstreffer van uitblinker Igor Paixão, die Milan-keeper Mike Maignan verraste met een schot in de korte hoek, bleek voldoende om de zege veilig te stellen. Leão stond het grootste gedeelte van het duel tegenover de pas achttienjarige Givairo Read, die in zijn eerste wedstrijd op het hoogste Europese podium bewonderenswaardig op de been bleef tegen de rappe buitenspeler.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Milan-coach Conceição toont zich slechte verliezer en laat perszaal in verbijstering achter

"We hadden niet de vastberadenheid en de agressie die Feyenoord wél had", geeft Leão na afloop van de wedstrijd toe voor de camera's van Amazon Prime Video Italia. "We haalden niet het niveau waar deze wedstrijd om vroeg. Ik kreeg zelf nog wel een goede kans in de eerste helft, maar daar heb ik niet het maximale uit kunnen halen", toont de sterspeler van de Rossoneri zich zelfkritisch.

LEES OOK: Woeste Wellenreuther stormt af op onsportieve speler, De Kuip fluit massaal

Leão beseft dat het volgende week dinsdag, als de return in San Siro op het programma staat, een stuk beter moet. "We moeten nu terug naar huis, uitrusten en kijken wat er vandaag niet goed ging. De terugwedstrijd spelen we voor onze eigen supporters, Feyenoord is vandaag echt geholpen door het thuispubliek", complimenteert de Portugees Het Legioen. Toch moet Milan vooral bij zichzelf te rade gaan, denkt de buitenspeler: "Hier zijn geen excuses voor, we hadden net zo agressief als zij moeten spelen en onze duels moeten winnen. Volgende week moeten we de juiste attitude hebben voor een belangrijke Champions League-wedstrijd. Als dat zo is, zullen we met alle kwaliteiten die we in het team hebben, die wedstrijd winnen", verwacht Leão.

Verwacht jij dat Feyenoord het karwei volgende week in Milaan kan afmaken? Laden... 60% Ja, Feyenoord gaat AC Milan uitschakelen 40% Nee, AC Milan zet het in eigen huis recht 1386 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Santiago Giménez toont gigantisch veel respect voor Feyenoord: 'Is zijn oude club nog niet vergeten'

Een mooi gebaar van Santiago Giménez, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en AC Milan.