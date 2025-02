Milan-coach Conceição toont zich slechte verliezer en laat perszaal in verbijstering achter

De trainer van AC Milan, Sérgio Conceição, toont zich donderdagavond een slechte verliezer in De Kuip. Op de persconferentie na afloop van de met 1-0 verloren Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord, heeft de Portugese coach geen zin om vragen van de media te beantwoorden en stapt hij al na een halve minuut geïrriteerd op.

Feyenoord beleefde donderdag alwéér een magische Champions League-avond. Onder Brian Priske werd dit seizoen buitenshuis al gewonnen van Benfica (1-3) en gelijkgespeeld tegen Manchester City (3-3), terwijl Bayern München in Rotterdam op een sensationele 3-0 nederlaag werd getrakteerd. Mede door de matige resultaten in de Eredivisie moest de Deen afgelopen maandag echter het veld ruimen, maar onder zijn interim-opvolger Pascal Bosschaart steeg Feyenoord in de tussenronde opnieuw boven zichzelf uit. AC Milan, met de anderhalve week voor een recordbedrag van Feyenoord overgenomen Santiago Giménez in de spits, werd door een vroege treffer van Igor Paixão met 1-0 verslagen.

Na afloop van duels in het miljardenbal zijn de trainers van beide elftallen verplicht om aan te schuiven bij de afsluitende persconferentie. Bosschaart deed dat uiteraard stralend van trots en geluk, maar dat kan bepaald niet gezegd worden van Conceição. De Portugese oefenmeester draait een korte, verplichte analyse van de wedstrijd af, maar wenst daarna niet in te gaan op vragen van de aanwezige journalisten. "Ik heb vijftien minuten moeten wachten, dus nu is het na 30 seconden wel mooi geweest. Bedankt allemaal, fijne avond", zegt de coach, die vervolgens opstaat en wegloopt, de perszaal vertwijfeld achter zich latend.

AC Milan-trainer Sérgio Conceição was er snel klaar mee na het verlies tegen Feyenoord 😅😡 pic.twitter.com/Q0bbGNXME8 — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) February 13, 2025

