Read straalt na Champions League-debuut: 'Ik was verbaasd over mezelf'

is blij met zijn goede Champions League-debuut namens Feyenoord. De achttienjarige verdediger stond tijdens zijn vuurdoop in het miljardenbal tegenover de rappe Rafael Leão en hield hem, tot eigen verbazing, van scoren af in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen AC Milan

“Het voelt heel erg goed. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ik ben blij met de manier waarop ik heb gespeeld", aldus een enthousiaste Read voor de camera van ESPN. Sinclair Binschop haalt vervolgens een uitstekende verdedigende actie van de jonge rechtsback aan, die in een 1-op-1 de Portugese vleugelaanvaller Leão de baas was. "Ik was verbaasd over mezelf, want Leão is echt heel erg snel. Ik heb het goed gedaan", reageert de achttienjarige rechtsback vervolgens stralend.

Wat tegen AC Milan het verschil maakte voor Feyenoord? "Ik denk dat we weer meer als een team hebben gespeeld dan we normaal deden. Dat pakte heel goed uit. We hebben heel goed verdedigd, we hadden heel veel de bal dus we ook gingen ook gewoon goed voetbal spelen. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik denk dat dat het verschil maakte."

Feyenoord kwam in de wedstrijd snel op voorsprong, maar verzuimde vervolgens om het duel tegen de Italianen in het slot te gooien. "Je probeert de score uit te breiden door de tweede of derde treffer te maken, dan wordt het ook makkelijker verdedigingen. Maar het bleef 1-0 dus toen werd onze taak eigenlijk gewoon om de voorsprong te verdedigen."

Read blikt terug op ontslag Priske

Feyenoord komt uit hectische periode, daar het begin deze week afscheid nam van trainer Brian Priske. Voor Read, die debuteerde onder de leiding van de Deen, kwam het als een grote verrassing. "Ik ben het niet gewend dat er van trainer wordt geswitcht midden in het seizoen. Maar ja, het is wat het is. We moeten door. Ik heb niet de keuze gemaakt, dus ik weet niet wat ik eraan kan doen eigenlijk. Ik heb hem nog niet gesproken, maar hij komt nog langs op de club en dan ga ik hem zeker even bedanken", besluit Read.

