Gianluca Di Marzio trekt na Feyenoord - AC Milan een duidelijke conclusie over Santiago Giménez

Hoewel er woensdagavond tijdens het heenduel tussen Feyenoord en AC Milan in de tussenronde van de Champions League niet tot nauwelijks aan te pas kwam, zal hij de avond nooit meer vergeten. Dat denkt Gianluca Di Marzio althans. De Italiaanse journalist heeft Giménez zijn terugkeer in De Kuip nauwlettend op de voet gevolgd en stelt dat de Feyenoord-supporters ‘begrip’ hebben voor de recente transfer van de Mexicaan naar AC Milan. Volgens Di Marzio liet Giménez zien dat zijn ‘dankbaarheid’ richting Feyenoord groot is.

De ontmoeting tussen Feyenoord en AC Milan stond uiteraard voor een groot deel in het teken van de rappe terugkeer van Giménez in Rotterdam-Zuid. De centrumspits rondde anderhalve week geleden zijn toptransfer naar AC Milan af. De club uit Noord-Italië betaalt maximaal 35 miljoen euro voor Giménez, die in de zomer van 2022 arriveerde in De Kuip, tijdens zijn eerste seizoen meteen landskampioen werd en ook de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal won. Woensdagavond was hij dus terug in De Kuip. Waar Giménez tijdens zijn eerste twee wedstrijden voor AC Milan meteen indruk maakte, kwam hij tegen zijn oude club weinig tot niet in het spel voor.

‘Giménez hoofdrolspeler’

De ogen waren woensdagavond vooral op Giménez gericht, zo schrijft Di Marzio ook. Maar de Italiaan zag dat de Mexicaan niet aan de verwachtingen kon voldoen. “Hij slaagde er niet in zich te laten gelden op het veld, waar de overwinning naar zijn voormalige teamgenoten ging, die naar San Siro zullen komen om de behaalde 1-0 voorsprong te verdedigen”, zo klinkt het. Volgens Di Marzio was Giménez, ondanks zijn povere optreden, tóch ‘de hoofdrolspeler’ in De Kuip. “Het was een avond met gemengde gevoelens voor hem. Het resultaat lachte hem niet toe, maar aan emoties geen gebrek. Applaus, gezangen, gegroet en een laatste dank”, zo zag de journalist.

Volgens Di Marzio liet de rentree van Giménez in het stadion van Feyenoord vooral zien dat zijn afscheid ‘werd begrepen’ door Het Legioen. “Voor wie hij de afgelopen tweeënhalf jaar een held was. Geen fluitconcerten, alleen applaus en gezangen voor hem. Zowel aan het begin van de wedstrijd, toen hij het veld betrad, als bij zijn wissel, toen hij in de 83e minuut werd vervangen door Abraham. Dit alles vóór het definitieve afscheid van zijn teamgenoten bij het laatste fluitsignaal. Het hele stadion wilde nog een laatste keer afscheid nemen van Giménez.”

Er zal ongetwijfeld nog een keer een moment komen dat Feyenoord de Mexicaanse spits in het zonnetje zet en hem definitief afscheid laat nemen van Het Legioen, en natuurlijk andersom. Dan zal vooral de glimlach te zien zijn. Volgens Di Marzio was het woensdag vooral ‘een avond vol contrasterende emoties’. “De serieuze blik op zijn gezicht toen hij het veld verliet vanwege een ongelukkig resultaat. Aan de andere kant onthulden het applaus gericht aan De Kuip een groot gevoel van dankbaarheid voor de club die hem naar Europa lanceerde. Het was, in tegenstelling tot zijn eerste twee voor AC Milan, geen wedstrijd waarin hij indruk wist te maken. Maar zijn terugkeer naar Rotterdam zal een onuitwisbare pagina in zijn geschiedenis blijven”, zo wordt er besloten.

🇲🇽 Feyenoord fans applauding and chanting Santiago Gimenez’s name today in his return to De Kuip. 🇳🇱❤️🔊



pic.twitter.com/xDlWaCRW1T — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 12, 2025 Santiago Giménez salió ovacionado de De Kuip. Le guardan mucho cariño en Róterdam.



Titular y 83’ disputados vs Feyenoord. pic.twitter.com/6ascRTL5Oz — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) February 12, 2025

