Italiaanse media kiezen één slachtoffer en zien twee sterren bij Feyenoord

De Italiaanse media erkennen dat AC Milan woensdagavond geen aanspraak maakte op een goed resultaat tegen Feyenoord. De (sport)kranten oordelen kritisch over het optreden van de ploeg van Sérgio Conceição. De pijlen worden met name gericht op doelman , maar ook op de voorhoede. Verder worden complimenten uitgedeeld aan twee Feyenoorders: matchwinner en verdediger Dávid Hancko. De Rotterdammers zegevierden met 1-0 in De Kuip.

De voorste linie van Milan, bestaande uit Rafael Leão, João Félix, Christian Pulisic en Santiago Giménez werd de afgelopen weken omgedoopt tot de 'Fab Four', maar volgens La Gazzetta dello Sport was er woensdagavond spraken van de 'Flop Four'. En ook de roze sportkrant richt het vizier op Maignan, die naast de teleurstellende voorhoede als schuldige wordt aangewezen. “Het fantastische viertal bestaat voorlopig alleen op papier. Van een complete ondergang is geen sprake, want dit resultaat kan natuurlijk worden rechtgezet in San Siro, maar het was een horroroptreden voor i Rossoneri.”

Milan wordt een gebrek aan felheid en vechtlust verweten, evenals ‘langzame balcirculatie’ en ‘oneindig veel passes achteruit’. “Feyenoord was precies het tegenovergestelde: vol vuur, agressie en effectiviteit. De reactie van Milan was zwak. De vier sterren in de aanval konden geen gevaar stichten. Giménez had nauwelijks ballen; João Félix miste de connectie met zijn ploeggenoten. Als Milan volgende week niet beter voor de dag komt, kan het vaarwel zeggen tegen de Champions League."

De Corriere dello Sport noemt Paixão de ‘beste speler op het veld’ en spreekt van een ‘blunder van Maignan’. De doelman kreeg geen controle over een houdbaar schot van Paixão. "Feyenoord zal proberen deze voorsprong te verdedigen in de returnwedstrijd", weet men. "Het experiment van trainer Conceição met vier aanvallers heeft in ieder geval vanavond gefaald. De voorhoede van Milan faalde, zeker in de eerste helft. Leão probeerde wel wat, maar kwam niet ver. Pulisic was niet geweldig en Félix oogde nerveus en ongeïnspireerd. Giménez, die het veld verliet onder een luid applaus van zijn oude fans, kon geen gevaar stichten."

'Hancko kan naar Juventus'

Tuttosport spreekt van 'opnieuw een bittere avond voor Milan in Europa', na de nederlaag bij Dinamo Zagreb in de laatste Champions League-wedstrijd. Volgens de sportkrant was het schot van Paixão 'onschadelijk', maar blunderde Maignan. Ook een andere speler van Feyenoord wordt uitgelicht. "Hancko, die volgend seizoen het shirt van Juventus zou kunnen dragen, deed het goed in de duels met zijn oude ploeggenoot Giménez", schrijft de kran tuit Turijn. La Repubblica stelt dat ‘de fout van Maignan Milan veroordeelt tot een nederlaag’ en Sky Italia geeft Maignan een 4, het laagste cijfer van alle spelers. Giménez komt er met een 4,5 niet veel beter van af.

