Feyenoord boekt knappe zege op AC Milan bij debuut Bosschaart

Feyenoord blijft verbazen in de Champions League, nu met een verdiende overwinning op AC Milan. Aan de hand van Igor Paixao, die snel scoorde na een blunder van Mike Maignan, verschafte Feyenoord zich een goede uitgangspositie voor de returnwedstrijd. Volgende week moet blijken of deze overwinning genoeg is voor de laatste zestien van de Champions League. Milan-spits Santiago Giménez startte in de basis tegen zijn oude club, maar bleef het hele duel onzichtbaar.

In de tussenronde van de Champions League nam Feyenoord het met nieuwe trainer Pascal Bosschaart op tegen AC Milan. Bij de Italianen stond Santiago Gimenez voor het eerst in de basis en zo werd het een snelle reünie tussen de voormalig publiekslieveling van Feyenoord en het Legioen. Ook Nederlander Tijjani Reijnders startte voor Milan en hij kreeg na een paar minuten al een aardige kans. Hij schoot de bal in de handen bij Timon Wellenreuther waarna Feyenoord er razendsnel uitkwam via Igor Paixao, de absolute uitblinker van vanavond. De Braziliaan kwam naar binnen en haalde op goed geluk uit. Milan-goalie Mike Maignan maakte een blunder van jewelste en de bal verdween in het doel.

Paixao de grote man

Feyenoord heeft dit seizoen al eerder laten zien waartoe het in staat is in de Champions League en ook vanavond werd het publiek verwend. Het tempo lag hoog en Feyenoord kreeg vleugels van de vroege voorsprong. Paixao had Kyle Walker volledig in de tang en werd telkens gevaarlijk vanaf de linkerflank. Zo wilde hij tweemaal een strafschop hebben, maar de scheids ging daar niet in mee. Ook schoot Paixao nog van grote afstand de bal op de bovenkant van de lat. Toch kwam Milan er af en toe gevaarlijk uit. Zo leek Rafael Leao recht op Wellenreuther af te gaan, maar trok Givairo Read een geweldige sprint om het gevaar in te perken. Leao kwam daarna nog wel in botsing met Wellenreuther die even daarvoor ook al een knie van Joao Felix in zijn gezicht had gekregen. De doelman kon gelukkig verder met de wedstrijd.

𝐈𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐑 PAIXÃO! 🕺🇧🇷

In de tweede helft lag het tempo beduidend lager dan in de eerste en waren kansen dan ook een stuk zeldzamer. Het publiek in de Kuip vond dat niet erg met een voorsprong op zak. Feyenoord kwam dan ook zelden in de problemen en Paixao zorgde af en toe voor een hoogstandje. Zo schudde hij Walker nog maar weer eens van zich af en probeerde hij het vanaf de middenlijn. Het publiek ging alvast staan, maar de bal ging ruim naast het doel. Twintig minuten voor tijd was het even schrikken voor Feyenoord toen Quinten Timber zijn knie flink leek te overstrekken. De captain speelde nog tien minuten door, maar moest daarna toch echt gewisseld worden. AC Milan, bij wie Gimenez een onzichtbare wedstrijd speelde, probeerde nog een slotoffensief op te zetten, maar kansen werden er niet meer gecreëerd.

Zo boekte Feyenoord opnieuw een fantastische overwinning in de Champions League. Pascal Bosschaart kan met een heel fijn gevoel terugkijken op zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Feyenoord. Nu is het volgende week de vraag of dit genoeg is als beide ploegen het nogmaals tegen elkaar opnemen, maar dan in San Siro.

