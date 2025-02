Woeste Wellenreuther stormt af op onsportieve speler, De Kuip fluit massaal

Een opmerkelijk moment in de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en AC Milan. wekte grote irritatie bij Feyenoord-doelman .

In de dertigste minuut van de wedstrijd ging Leão in het strafschopgebied naar de grond, na licht contact met Thomas Beelen. Hij hoopte op een strafschop, maar die kwam er niet. Daarna werkte Feyenoord de bal weg en moest Milan opnieuw opbouwen. Leão bleef ondertussen liefst 44 seconden op de grond liggen, maar de ‘pijn’ was plots verdwenen toen de aanval van Milan weer het zestienmetergebied van Feyenoord had bereikt.

Op dat moment stond Leão plots weer op en nam hij de bal in ontvangst. Uit het moment ontstond een kans voor João Félix, maar Wellenreuther lette goed op en bracht redding. Met de bal in de hand liep Wellenreuther op Leão af om verhaal te halen. Félix kwam ertussen, maar die werd weggeduwd door de boze Wellenreuther. Later in de wedstrijd werd Leão in balbezit uitgefloten door De Kuip.

