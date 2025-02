Grote schrik om Quinten Timber, reactie van Calvin Stengs zegt alles

heeft zich woensdagavond in de tweede helft van de heenwedstrijd tussen Feyenoord en AC Milan in de tussenronde van de Champions League noodgedwongen moeten laten vervangen. De aanvoerder van Feyenoord kwam na een hoge sprong lelijk terecht op zijn linkerbeen en greep meteen naar zijn knie. Hij speelde in eerste instantie nog wel door, maar vroeg een kwartier voor het einde alsnog om een wissel. zijn reactie toen hij het moment met Timber terugzag, spreekt boekdelen.

Het zit Feyenoord dit seizoen allesbehalve mee wat blessures betreft. Brian Priske had de afgelopen maanden niet tot nauwelijks een volledig fitte selectie tot zijn beschikking en ook Pascal Bosschaart, die eerder deze week (tijdelijk) de werkzaamheden van de vertrokken Deen overnam, moest voor het duel met AC Milan van woensdagavond voor verschillende namen een streep zetten. Eén van de afwezigen was In-beom Hwang. De Zuid-Koreaan had afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog een basisplaats, maar behoorde woensdagavond niet eens tot de selectie.

Hwang moest de eerste wedstrijden na de jaarwisseling al aan zich voorbij laten gaan en dat geldt ook voor Timber, die op zondag 2 februari in De Klassieker tegen Ajax zijn rentree maakte. De aanvoerder was als invaller direct trefzeker en had met een doelpunt vanaf elf meter ook een belangrijk aandeel in de 3-0 overwinning op stadgenoot Sparta. Waar Hwang het duel met AC Milan aan zich voorbij heeft moeten laten gaan, verscheen Timber wel ‘gewoon’ aan de aftrap. De negentig minuten volmaken zat er echter niet in. Timber kwam halverwege de tweede helft na een hoge sprong erg lelijk terecht op zijn linkerbeen. Het zag er vrij pijnlijk uit en de middenvelder greep meteen naar zijn knie, waardoor de schrik er goed in zat.

Timber speelde weliswaar in eerste instantie door, maar vroeg een kwartier voor tijd toch nog om een wissel. Dat hij überhaupt nog op het veld was blijven staan na zijn val is al opmerkelijk te noemen, gezien het feit dat Feyenoord dit seizoen enorm veel personele problemen heeft in de selectie. Een nieuwe blessure voor de aanvoerder kunnen de Rotterdammers er natuurlijk niet bij hebben. Stengs is één van de spelers die al een paar weken niet inzetbaar is. De linkspoot liep in het verleden al een keer een zware knieblessure op en sloeg daarom zijn handen voor zijn gezicht toen hij het moment met Timber terugzag.

Timber reageert

Timber werd na afloop van de wedstrijd tegen AC Milan (1-0) voor de camera’s van Ziggo Sport gevraagd naar zijn wissel. Noa Vahle vroeg zich af hoe het met zijn knie gaat. “Weet ik niet, oprecht geen idee. Ik ga straks kijken, ik hoop goed. Het was een soort overstrekking of zo. In het begin voelde het goed, daarna werd ‘ie een beetje stijf. Ik hoop dat het meevalt”, zo klonk het. Dat is voor Feyenoord (en Timber natuurlijk) inderdaad te hopen. De Rotterdammers gaan zaterdagavond op bezoek bij NAC Breda, drie dagen later staat in Milaan de return op het programma.

