'Van Boekel medeverantwoordelijk voor Champions League-schandaal'

Pol van Boekel ontvangt forse kritiek na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Atalanta (2-1). Als videoscheidsrechter greep hij niet in toen scheidsrechter Halil Umut Meler in de blessuretijd een controversiële – en voor de wedstrijd bepalende – strafschop toekende aan Club.

Internationale media verbijsterd

Meier zag een uitgestoken arm van Isak Hien richting het gezicht van Gustaf Nilsson en wees naar de stip. Van Boekel besloot om niet op de lijn te komen In de internationale pers wordt verrast gereageerd. Marca spreekt van een 'controversiële en absurde penalty', terwijl La Gazzetta dello Sport de penalty een ‘schandaal’ vindt. "Wie weet wat voor gesprekken er met de VAR hebben plaatsgevonden, maar Meier ging niet naar het scherm."

Op de Belgische tv wordt de penalty besproken bij VTM2. “Nilsson kan niet bij de bal, Hien heeft balbezit maar het is ergens logisch dat Nilsson neergaat als je zo’n hand tegen je gezicht krijgt”, zegt oud-voetballer Marc Degryse. “De scheidsrechter staat er tien, twintig meter van dus hij heeft het goed in beeld dus dan snap ik ook dat de VAR niet tussenkomt.”

Voormalig doelman Frank Boeckx zegt 'de woede van de Italianen' te begrijpen. "Want Nilsson is ook aan het trekken en aan het sleuren. Het is eigenlijk een gevecht geworden, en hij is de slimste. Hij krijgt de hand in het gezicht en gaat neer, en de scheidsrechter stond in de goede hoek om die slag te zien. Dat moet ook meezitten, want als de scheidsrechter net achter Nilsson staat, dan ziet hij dat minder. Maar hij ziet die slag, oordeelt dat het penalty is en de VAR mag niet tussenkomen want je kan niet zeggen dat er niet geslagen wordt."

Kritiek op Van Boekel

ESPN-analist Kees Kwakman schrijft cynisch op X: “Pol van Boekel vond het dus gewoon een penalty voor Brugge. Ook in Europa houden we het niveau moeiteloos vast. 👍” Journalist Leon ten Voorde reageert daarop: “KNVB, ter zelfbescherming: roep ze terug, stuur ze niet meer Europa in.”

Collega-journalist Raymond Willemsen haakt in: "Zaterdag kijkt Pol mee vanuit Zeist bij PSV - FC Utrecht en zondag komt deze topper naar Enschede (voor FC Twente - RKC Waalwijk, red.)."

Isak Hien steekt zijn hand uit en de scheids gunt Club Brugge een penalty in de laatste minuut 👀#ZiggoSport #UCL #BRUATA pic.twitter.com/YP502NIH7r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2025