Hans-Dieter Flick bevestigt nieuwe status Frenkie de Jong bij FC Barcelona

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick heeft in zijn opstelling voor de eerste ontmoeting met Atlético Madrid in de halve finales van de Copa del Rey een basisplaats ingeruimd voor . De middenvelder begon afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Las Palmas nog op de bank, maar maakt in deze grote wedstrijd dus wél vanaf het begin zijn opwachting. Flick bevestigt daarmee de nieuwe status voor De Jong.

De Nederlander beleeft opnieuw een enerverend seizoen in Spanje. De Jong liep vorig jaar april een zware enkelblessure op. Daardoor moest hij niet alleen het restant van het seizoen met FC Barcelona, maar ook het Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. De Jong miste vervolgens ook de start van het nieuwe seizoen. Tijdens zijn absentie grepen andere middenvelders hun kans, waaronder Marc Casadó. De jonge middenvelder uit de eigen jeugdopleiding ontpopte zich tot een van de smaakmakers in het elftal van trainer Flick en was lange tijd onomstreden, maar moet de laatste tijd steeds vaker De Jong voor zich dulden.

De voormalig speler van Ajax verschijnt na de jaarwisseling weer meer dan regelmatig aan de aftrap, nadat hij het na zijn rentree in oktober voornamelijk moest doen met invalbeurten. In de competitie verscheen De Jong in drie van de laatste vijf wedstrijden aan de aftrap, terwijl hij ook in de wedstrijden tegen Real Betis en Valencia in respectievelijk de achtste finale en kwartfinale van de Copa del Rey een basisplaats had. De Jong startte ook in de thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo in de competitiefase van de Champions League. Flick maakt duidelijk dat hij het, ondanks de moeizame laatste maanden van 2024, volop ziet zitten in De Jong en dat is natuurlijk ook goed nieuws voor Ronald Koeman. Het Nederlands elftal speelt op 20 en 23 maart tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League en kan een goede De Jong heel goed gebruiken.

Veel wijzigingen bij FC Barcelona

Dat geldt ook voor FC Barcelona dinsdagavond in de eerste halve finale tegen Atlético Madrid in de Copa del Rey. FC Barcelona boekte afgelopen zaterdag nog een zwaarbevochten 0-2 zege op het Las Palmas van Jasper Cillessen. Flick voert ten opzichte van het bezoek aan de hoofdstad van het Canarische Eiland Gran Canaria meerdere wijzigingen door. Naast De Jong hebben ook Iñigo Martínez, Ferran Torres en Dani Olmo een basisplaats. Dit gaat ten koste van Casadó, Eric García, Robert Lewandowski en Fermín Lopez. Achter de naam van Lamine Yamal stond de afgelopen dagen een vraagteken, maar hij verschijnt ‘gewoon’ aan de aftrap. De ontmoeting tussen FC Barcelona en Atlético Madrid begint om 21.30 uur.

Opstelling FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Baldé; Olmo, De Jong, Pedri; Yamal, Ferran, Raphinha.

