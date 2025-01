Frenkie de Jong staat na 2,5 minuut voetballen al in het middelpunt van de belangstelling

heeft zondagavond eindelijk weer een keer een basisplaats bij FC Barcelona in de competitie. De middenvelder heeft in de thuiswedstrijd tegen Valencia weinig tijd nodig gehad om het vertrouwen van zijn trainer Hans-Dieter Flick terug te betalen. De Jong opende na twee minuten en 25 seconden voetballen al de score. Hij sprintte in het gat dat de Valencia-defensie liet in de eigen zestien en werd perfect aangespeeld door Lamine Yamal. Met de controle van De Jong was niets mis en zijn afwerking al helemaal niet: 1-0.

De Jong verscheen zondagavond tegen Valencia voor het eerst sinds 10 november jongstleden aan de aftrap van een competitiewedstrijd van FC Barcelona. Flick kan geen beroep doen op Dani Olmo en Pedri en zag zo zijn kans schoon om de Nederlander weer een keer vanaf het begin aan het werk te zien. Daar zal de Duitser vooralsnog geen spijt van hebben. De Jong, die door de reserverol voor Ronald Aráujo de aanvoerdersband draagt, was meteen belangrijk voor zijn ploeg. Na een leep balletje van Yamal moest De Jong nog wel wat doen om de bal goed te controleren, maar dat deed hij uitstekend. Daardoor kon hij meteen schieten, doeltreffend: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

Er staat in de openingsfase overigens geen rem op FC Barcelona. Een paar minuten na de treffer van De Jong maakte Ferran Torres er 2-0 van en nog binnen het kwartier tilde Raphinha de score naar 3-0. Valencia moet serieus vrezen voor een ongekend pakslaag.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

𝐉𝐚𝐚𝐚𝐚, Frenkie de Jong! :flag-nl::lion_face:

De Nederlander start in de basis en schiet Barcelona direct op voorsprong tegen Valencia: 1-0! :boom:#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 26, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse media zijn eensgezind over optreden Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De kranten in Spanje schrijven allemaal hetzelfde over het optreden van FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong tegen Real Betis.