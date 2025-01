Spaanse media zijn eensgezind over optreden Frenkie de Jong bij FC Barcelona

moest afgelopen zondag nog vanaf de kant toekijken hoe FC Barcelona zonder hem een verpletterende overwinning boekte op Real Madrid in de finale van de Supercopa, maar woensdagavond had zijn trainer Hans-Dieter Flick weer een basisplaats voor hem ingeruimd. De Jong maakte in de bekerwedstrijd tegen Real Betis (5-1) de negentig minuten vol en kan terugkijken op een geslaagde avond. Zelfs de kritische Spaanse media zijn (voorzichtig) positief over het optreden van de Nederlander.

De Jong beleeft een moeizaam seizoen in Barcelona. Door een enkelblessure, opgelopen in april vorig jaar, moest hij de eerste maanden van de huidige jaargang aan zich voorbij laten gaan. Hij maakte begin oktober zijn rentree, maar verscheen vervolgens slechts drie keer aan de aftrap. In de laatste twee competitiewedstrijden voor de jaarwisseling kwam de Nederlander helemaal niet in actie, evenals in de finale van de Supercopa tegen Real Madrid (2-5) winst. Een opvallend moment met zijn concurrent Marc Casadó in de tweede helft leek een nieuw teken aan de wand voor De Jong, van wie na afloop opmerkelijke beelden rondgingen op social media.

Wat schrijft de Spaanse pers?

Maar woensdagavond had Flick eindelijk weer een keer goed nieuws voor De Jong. De voormalig Ajacied had een basisplaats in de bekerwedstrijd tegen Real Betis. De Catalanen lieten drie dagen na hun wervelende show tegen Real Madrid opnieuw weinig heel van hun tegenstander. Lamine Yamal was niet voor het eerst de grote uitblinker bij FC Barcelona, terwijl ook Jules Koundé een zeer hoog niveau haalde. Zij krijgen dan ook de beste beoordelingen in de Spaanse media, die over De Jong redelijk positief zijn. “De Jong heeft geen goed seizoen. De dingen gaan niet zoals hij zou willen, maar tegen Betis liet hij een andere versie van zichzelf zien. De Nederlander speelde een goede eerste helft”, zo schrijft MARCA, dat diens optreden in de eerste 45 minuten beoordeelt met een 6,5. “Hij was meer relaxed in de tweede helft. Hij had drie goede acties aan het begin, twee aanvallende en één verdedigende”, aldus de sportkrant, die hem uiteindelijk een 7 geeft.

De Jong leek zijn vierde basisplaats van het seizoen op te luisteren met een fraaie assist op Yamal, maar dat feestje ging niet door omdat er in de aanloop naar het doelpunt buitenspel werd geconstateerd. Dat was een tegenvaller voor de middenvelder van het Nederlands elftal, die volgens Mundo Deportivo ‘groeiende’ is. “Hij begon als centrale middenvelder zodat Casadó kon uitrusten. Hij begon ‘koud’, nog steeds zonder vertrouwen in zijn spel. Hij werd beter naarmate de minuten verstreken”, zo klinkt het. De Jong lijkt zijn kans in ieder geval te hebben gegrepen. Volgens Sport was het voor de Nederlander ‘een van de laatste kansen om zijn niveau te verhogen’. “De concurrentie in de selectie is hevig en de beker is een van de competities waarin Flick kan proberen te roteren”, zo klinkt het.

Dat deed de Duitse oefenmeester dan ook. De Jong kreeg de voorkeur boven Casadó, dit seizoen de grote revelatie bij FC Barcelona en normaal gesproken verzekerd van een plek op het middenveld. Tegen Real Betis mocht De Jong zich dus weer een keer op de positie van controlerende middenvelder laten zien en volgens Sport heeft hij bewezen dat hij ‘erg nuttig’ kan zijn. “Het is waar dat de avond kalm was en niet dient om Frenkie zijn niveau met maximale betrouwbaarheid te kalibreren, maar zijn goede negentig minuten gisteravond kunnen en moeten het startpunt zijn voor de middenvelder om een klim op ‘cache-niveau’ te beginnen. Flick gelooft dat zijn potentieel enorm is en als hij de motivatie en het veilige ritme terugvindt, kan hij vechten voor een plek in de basiself”, aldus het medium.

Contract De Jong

De toekomst van De Jong is echter ook na zijn optreden tegen Real Betis onderwerp van gesprek. De Oranje-international is in het bezit van een contract tot de zomer van 2026 en het is nog altijd onduidelijk of hij dat gaat verlengen. “Net zoals Ronald Araújo eindigt De Jong zijn contract in 2026 en is er voorlopig geen voortgang met zijn verlenging”, zo klinkt het. Araújo staat overigens op het punt zijn contract te verlengen. De Uruguayaan werd eerder deze maand nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Juventus, maar FC Barcelona heeft hem overtuigd in Catalonië te blijven en zelfs bij te tekenen. Of dat met De Jong ook gaat gebeuren, zal de toekomst moeten uitwijzen.

