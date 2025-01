'Opvallend' moment tijdens Barcelona - Real is nieuw teken aan de wand voor Frenkie de Jong

FC Barcelona boekte zondagavond een verpletterende 2-5 overwinning op Real Madrid in de finale van de Supercopa. Raphinha was met twee doelpunten van grote waarde voor zijn ploeg, maar was misschien wel de beste speler op het veld. De jonge middenvelder is in rap tempo uitgegroeid tot onmisbare schakel in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick. De Duitser heeft veel vertrouwen in Casadó. Dat bleek tijdens de Clásico en is opnieuw een teken aan de wand voor .

De Nederlander is bij FC Barcelona op een zijspoor beland. Waar hij in de afgelopen seizoenen - indien fit - nog op een basisplaats kon rekenen, moet hij onder Flick genoegen nemen met een plek op de bank. Ook tijdens de Supercopa was er voor De Jong geen (belangrijke) rol weggelegd. De voormalig Ajacied kwam in de halve finale tegen Athletic Club nog wel als invaller binnen de lijnen, maar bleef in de eindstrijd tegen Real Madrid aan de kant. Vanaf daar zag hij hoe Casadó opnieuw een puike wedstrijd speelde.

De 21-jarige middenvelder kwam vorig seizoen slechts vier keer in actie voor de hoofdmacht van FC Barcelona. Toenmalig trainer Xavi Hernández durfde het niet met hem aan, maar Flick heeft vanaf zijn start heel veel vertrouwen in Casadó. De tweevoudig international - hij debuteerde op 15 november 2024 in de nationale ploeg - nam FC Barcelona dit seizoen al regelmatig bij de hand in topwedstrijden, waaronder tegen Bayern München en Real Madrid in oktober. Dat was zaterdagavond in de tweede Clásico van dit seizoen niet anders.

Flick wendde zich tot Casadó na rode kaart

En dat deed Casadó niet alleen met de bal aan zijn voet. “Het was een van de meest opvallende beelden van de finale. Barça was net met tien man komen te staan (na de rode kaart voor Wojciech Szczesny, red.)), het team moest zichzelf herstructureren op het veld met het vertrek van Gavi (het slachtoffer van de rode kaart, red.) en de komst van Olmo voor Lamine. En Hansi Flick wendde zich tot de speler met het grootste tactische vermogen in de Barça-selectie: Casadó”, zo schrijft MARCA. “Het beeld van de jeugdspeler die op het veld in Jeddah sprak in het midden van een cirkel waar de andere spelers luisterden, was de bevestiging van een speler met een enorm leiderschapsvermogen.”

Door de rode kaart voor Szczesny verloor FC Barcelona een speler met veel ervaring, maar er stonden nog voldoende ‘leiders’ binnen de lijnen. Ronald Araújo, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Juventus, droeg na zijn vroege entree - Iñigo Martínez was geblesseerd geraakt - de aanvoerdersband en ook reserveaanvoerder Raphinha stond op het veld. “De Duitse coach had een van de aanvoerders kunnen kiezen, Lewandowski - vanwege zijn leeftijd en hiërarchie had hij ook gekozen kunnen worden - of zelfs een van de centrale verdedigers, figuren die normaal gesproken optreden als woordvoerders van de coach als het gaat om het positioneren van het veld. Maar nee, Flick roep Casadó naar de zijlijn”, zo klinkt het.

En dat laat nog maar eens zien dat Flick een hoge pet op heeft van Casadó. De middenvelder is voorlopig onomstreden en dat is natuurlijk slecht nieuws voor De Jong. Volgens MARCA staat de Nederlander in ‘de schaduw’ van Casadó. “Casadó straalt leiderschap uit op het veld in alles wat hij doet. Zijn moed, defensieve opoffering en tactische solidariteit hebben hem tot een vaste waarde voor Flick gemaakt - Frenkie is al een vaste vervanger - en een gezaghebbende stem in de kleedkamer. In slechts een paar maanden heeft Casadó al een bepaald gewicht in de groep. En dat was duidelijk te zien in het eerder genoemde gesprek.”

Marc Casado vs Real Madrid



Supercup Final (another Masterclass)pic.twitter.com/8NjLm8qTk3 — ʀᴀ4 🎥 (@beastRaujo_) January 12, 2025

