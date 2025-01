Ruud Gullit noemt nieuwe club voor Frenkie de Jong: 'Dat zou geweldig zijn'

Ruud Gullit adviseert om op zoek te gaan naar een nieuwe club. De middenvelder is zijn basisplek kwijtgeraakt bij FC Barcelona en dat komt volgens Gullit doordat zijn concurrenten simpelweg meer brengen.

"Ik denk dat die andere drie - Casado, Pedri en Gavi - gewoon sneller en dynamischer zijn dan Frenkie. En dan heb je ook nog Olmo”, zegt Gullit zondagavond bij Ziggo Sport, waar hij de wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona om de Supercopa analyseert.

Artikel gaat verder onder video

"Ik wil ook graag dat hij gewoon gaat voetballen. Maar hij moet wel voetballen op een manier die het beste is. Niet alleen voor hem, maar ook voor het hele elftal. Je ziet nu dat hij opgeofferd wordt voor het elftal waardoor hij niet die toegevoegde waarde heeft met zijn spel”, legt Gullit uit.

LEES OOK: Koeman krijgt slecht nieuws van oud-pupil Pedri: 'Dat is een leugen'

Volgens de oud-topvoetballer heeft De Jong er niets aan om op de bank te zitten. “Hij is 27 en dit zijn zijn beste jaren. Ik hoop dat hij een oplossing vindt. Ik hoop dat er een club komt die bij hemt past. Het is tijd om verder te kijken.” Gullit zegt de ontwikkelingen jammer te vinden voor De Jong. “Dat meen ik echt. Ik zie ook wel dat hij een geweldige voetballer is, maar ik denk dat hij veel meer verantwoordelijkheid moet nemen. Veel meer moet denken voor zichzelf. Ga gewoon aanvallen, goals maken en assists geven. Dan heb je iets op je cv staan. Als je die niet hebt, dan wordt het heel lastig.”

De Jong naar Bayern München?

De Jong heeft een contract tot medio 2026 bij Barcelona. Zondag wist Relevo nog te melden dat zijn zaakwaarnemer heeft gesproken met de Saudische topclub Al-Ittihad. Maar als het aan Gullit ligt, blijft De Jong in de Europese top spelen. “Ik hoop dat er een goede club voor hem komt. Ik zou denken misschien een Bayern (München red.) ofzo, dat zou geweldig zijn voor hem.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Woede' bij FC Barcelona, omdat vlak voor El Clásico groot transfernieuws naar buiten komt

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid ging het bij FC Barcelona over andere zaken.