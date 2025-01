‘Zaakwaarnemer De Jong sprak afgelopen week met opvallende club over transfer’

De zaakwaarnemer van is afgelopen week in gesprek geweest met Al-Ittihad over een transfer, zo weet Relevo. FC Barcelona is momenteel in Saudi-Arabië voor de Spaanse Supercup. Mocht de Saudische topclub de Nederlander willen aantrekken, zal dit pas komende zomer gebeuren.

De toekomst van De Jong is de afgelopen maanden constant het onderwerp van gesprek. De middenvelder heeft nog een contract tot de zomer van 2026 bij Barcelona en lijkt niet van plan dit te verlengen. Daarnaast weet de Oranje-international sinds zijn terugkeer van een enkelblessure nog geen geweldige indruk te maken, wat hem op bakken kritiek is komen te staan. Een transfer lijkt daarom een realistische volgende stap.

De Jong werd onlangs al aan meerdere Europese topclubs gelinkt, maar een transfer naar het Midden-Oosten blijkt ook een optie voor de controleur. De belangenbehartiger van de Nederlander heeft volgens Relevo namelijk de afgelopen dagen gesproken met de clubleiding van Al-Ittihad, dat wel interesse heeft in een transfer. Barcelona is momenteel in het land in het Midden-Oosten, waar het zondagavond de finale van de Spaanse Supercup speelt tegen Real Madrid.

Transfer in de zomer

Sportief directeur Ramon Planes, die tussen 2018 en 2021 in die rol bij Barcelona werkte, zou degene zijn die aandringt op de komst van De Jong. Daarbij mikt de Saudische topclub wel pas op een transfer in de zomer, waarmee de Nederlander het seizoen in Catalonië zou afmaken. Mocht de transfer ervan komen, zal De Jong onder meer ploeggenoot van Karim Benzema, Steven Bergwijn en N’Golo Kanté worden.

