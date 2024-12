'Guardiola wil profiteren van financiële problemen oude liefde Barcelona'

Pep Guardiola zou met Manchester City weleens kunnen gaan profiteren van de financiële problemen van zijn vroegere werkgever FC Barcelona. Volgens verschillende Engelse en Spaanse media overweegt de worstelende topclub om naar Manchester te halen indien de Catalanen er niet in slagen de zomeraanwinst in te schrijven voor de tweede seizoenshelft.

Olmo (26) verruilde de jeugdopleiding van Barcelona op veertienjarige leeftijd voor die van Dinamo Zagreb. Bij de Kroatische topclub brak de spelmaker door in het betaald voetbal en verdiende hij in 2019 zelfs zijn debuut voor Spanje, waarna RB Leipzig hem in 2020 naar de Bundesliga haalde. Afgelopen zomer legde Olmo met zijn land beslag op de Europese titel, waarna Barcelona toesloeg en de verloren zoon voor 55 miljoen terughaalde. Hoewel de topaankoop door blessures lang niet alles heeft kunnen spelen, staat Olmo inmiddels op zes goals in vijftien officiële wedstrijden voor de regerend kampioen van Spanje.

Barcelona zit financieel nog altijd in zwaar weer. De werkgever van Frenkie de Jong kon Olmo, net als de van Girona overgekomen Pau Víctor, afgelopen zomer enkel inschrijven voor de eerste helft van de competitie. De club maakte daarbij gebruik van de regelgeving van LaLiga die het mogelijk maakt om extra salarisbudget te mogen gebruiken als een speler langdurig geblesseerd raakt. In dit geval ging dat om de Deense verdediger Andreas Christensen. Eerder deze maand werd duidelijk dat Olmo door een clausule in zijn contract transfervrij mag vertrekken bij Barcelona als het de club niet lukt hem ook voor de tweede helft van de competitie in te schrijven.

In Engeland melden The Mirror en TNT Sports dat zowel Arsenal als Manchester City de situatie van Olmo nauwlettend in de gaten houdt. Beide clubs zouden de middenvelder graag aan de selectie toevoegen indien hij inderdaad transfervrij op te pikken is, zo bevestigt ook de Catalaanse krant Sport. Barcelona zelf hoopt komende vrijdag van de rechter te horen dat Olmo ook voor de tweede seizoenshelft kan worden ingeschreven, waardoor een dergelijk scenario voorkomen zou worden.

