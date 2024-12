Messi noemt drie Nederlanders in rijtje met belangrijkste FC Barcelona-figuren, maar vergeet goede vriend

draagt weliswaar al ruim drie jaar niet meer het shirt van FC Barcelona, maar hij is de club en de supporters natuurlijk nog niet vergeten. De Argentijn gaat in een interview met Mundo Deportivo over de 125e verjaardag van FC Barcelona in op de belangrijkste personen in de clubhistorie. Messi kan niet om drie Nederlanders heen: , Ronald Koeman én Frank Rijkaard. Neymar ontbreekt daarentegen in het rijtje.

Wie FC Barcelona zegt, zegt Lionel Messi. De Argentijn arriveerde op jonge leeftijd in Catalonië, doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen alvorens in 2004 onder Frank Rijkaard zijn debuut te maken in de hoofdmacht. Het huwelijk tussen FC Barcelona en Messi zou een ongekend succes worden. Zijn aandeel in de eindzege van de Champions League in 2006 was nog beperkt, maar in de jaren die volgden zou de Argentijnse superster de club naar de belangrijkste prijzen loodsen. Zo won Messi nog drie keer de Champions League (in 2009, 2011 en 2015), werd hij in totaal tien keer kampioen van Spanje en won hij als speler van FC Barcelona liefst zes keer de Gouden Schoen.

Na 778 wedstrijden, 672 doelpunten en 303 assists kwam er in de zomer van 2021 abrupt een einde aan het huwelijk tussen FC Barcelona en Messi. President Joan Laporta had beloofd dat hij een nieuw contract voor Messi zou opstellen, maar hij kon zijn woorden niet waarmaken. De Argentijn vertrok noodgedwongen naar Paris Saint-Germain, de club die hij na een allesbehalve succesvol avontuur van twee jaar inruilde voor Inter Miami. Hoewel Messi dus niet op een fijne manier is vertrokken bij FC Barcelona, koestert hij geen wrok richting zijn oude club. “Er zijn zoveel dingen, maar het eerste wat in me opkomt zijn de vele prachtige herinneringen aan de tijd die ik bij de beste club ter wereld heb doorgebracht”, zo reageert hij in gesprek met Mundo Deportivo op de vraag waar hij aan moet denken bij het 125-jarig bestaan van FC Barcelona.

Speciale vermelding voor Rijkaard

Messi bewaart dus vooral mooie herinneringen aan zijn periode bij FC Barcelona. En dat is natuurlijk niet meer dan logisch, gezien de enorme palmares die hij daar heeft opgebouwd. Messi is zonder twijfel de beste speler in de geschiedenis van FC Barcelona, maar wie beschouwt hij nog meer als belangrijke figuren in de clubhistorie? Er volgt een waslijst aan voormalig spelers én trainers. “Oef, het zijn er zoveel. Ik weet zeker dat als ik namen ga noemen, ik er een paar zal vergeten. Dit is een club die zich altijd heeft onderscheiden door de beste spelers en coaches ter wereld. De grote sterren van het voetbal hebben altijd al naar Barça willen komen: van Johan Cruijff tot Puyol, Andrés Iniesta, Xavi, Luis Suárez (de Spanjaard én Uruguayaan, red.), Hristo Stoichkov, Pep Guardiola als speler en vervolgens als coach”, zo noemt Messi al een aantal grote namen.

Daar blijft het niet bij. Messi kan uiteraard niet om Ronaldinho heen. De voormalig wereldster had een grote impact op hem, zo vertelt hij. Rijkaard krijgt eveneens een speciale vermelding. “Ik voeg hem toe aan het lijstje voor wat hij voor mij en de club heeft betekend”, aldus Messi, die dus zijn debuut maakte onder Rijkaard. De Nederlander loodste FC Barcelona in 2006 naar de eindzege van de Champions League. Messi vervolgt zijn lijst: “Diego Maradona die, hoewel hij er maar kort was, een enorme impact had door wie hij was. Koeman met het doelpunt op Wembley”, zo doelt Messi op de winnende treffer van de huidige bondscoach van Nederland in de Europa Cup I-finale tegen Sampdoria in 1992, waarmee hij FC Barcelona de eerste Europese hoofdprijs in de historie bezorgde. “Ik heb ook veel gehoord over César, Kubala en die voorhoede die Serrat (zanger Joan Manuel Serrat, red.) in zijn lied noemt: Basora, César, Kubala, Morena en Manchón. Ik weet zeker dat ik veel belangrijke mensen vergeet.”

Géén Neymar

Messi zegt het zelf af: hij vergeet ongetwijfeld een paar grote en belangrijke namen. Eén van hen is Neymar. De Braziliaan verkaste in de zomer van 2013 van Santos naar FC Barcelona en zou als teamgenoot van Messi uitgroeien tot een van de beste aanvallers ter wereld. Met Neymar - én Suárez - aan zijn zijde won de Argentijn in het seizoen 2014/15 alles wat er te winnen viel. De Braziliaan speelde 186 wedstrijden voor FC Barcelona, waarin hij goed was voor 105 doelpunten en 76 assists, voordat hij in 2017 voor een astronomisch bedrag (222 miljoen euro) vertrok naar PSG. Messi en Neymar konden het zowel binnen als buiten de lijnen goed met elkaar vinden. Ze werden in Parijs met elkaar herenigd, maar slaagden er niet in PSG naar grootse successen te loodsen.

