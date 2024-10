FC Barcelona-fans worden gek: Lionel Messi reageert op geweldige zege op Real Madrid

De overtuigende overwinning van FC Barcelona in de Clásico tegen Real Madrid is niet onopgemerkt gebleven in de Verenigde Staten. Niemand minder dan heeft bijna 24 uur na de historische editie tussen Real Madrid en FC Barcelona van zich laten horen. Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat Messi de deur in Catalonië achter zich dichttrok, maar hij bewijst zijn oude club nog altijd een heel warm hart toe te dragen.

FC Barcelona was uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen, maar vrijwel iedereen was het erover eens dat de formatie van coach Hans-Dieter Flick na de interlandperiode pas écht getest zou gaan worden. Dan stond immers niet alleen de kraker tegen Bayern München in de Champions League op het programma, maar ook het uitduel met aartsrivaal Real Madrid. FC Barcelona tankte drie dagen voor de ontmoeting met Bayern echter al een hoop vertrouwen door Sevilla van het kastje naar de muur te spelen (5-1) en ook de club uit Zuid-Duitsland moest eraan geloven (4-1).

Maar winnen van Real Madrid? Dat viel nog te bezien. De voorgaande vier Clásico’s waren immers allemaal een prooi voor de Koninklijke, die zich in het afgelopen seizoen nog op overtuigende wijze kroonde tot kampioen van Spanje én Europa. Maar FC Barcelona is dit seizoen vooralsnog een stuk sterker dan in het laatste jaar onder Xavi Hernández en Real Madrid heeft nog niet het niveau van een paar maanden geleden. Dat bleek zaterdagavond in het Santiago Bernabéu. Na een evenwichtige eerste helft hield FC Barcelona na de rust weinig van zijn rivaal over. Tweemaal Robert Lewandowski, Lamine Yamal en Raphinha bezorgden de Catalanen een geweldige 0-4 overwinning.

Messi reageert

Die is dus niet onopgemerkt aan Messi voorbijgegaan. De Argentijn speelde in zijn tijd als ster van FC Barcelona meerdere gedenkwaardige wedstrijden tegen Real Madrid, waaronder de 0-4 in het seizoen 2015/16. Negen jaar later zegevierde FC Barcelona opnieuw met die cijfers in het hol van de leeuw. “Wat een mooie overwinning!!”, reageert Messi onder een post van FC Barcelona op Instagram, waarbij hij figuurlijk applaudisseert voor het optreden van Flick en zijn manschappen. Op social media kan men zijn geluk niet op. FC Barcelona-fans zijn dolblij met de erkenning van Messi. “Dames en heren, het is gebeurd. Lionel Messi geeft niet veel commentaar op sociale media, maar hij kon gewoon niet anders dan reageren op de historische 0-4!!”, zo schrijft iemand op X.

Messi is zeker niet de enige oud-speler van FC Barcelona die na de historische avond in Madrid van zich heeft laten horen. Zo reageert Neymar onder een filmpje van een dolblije Raphinha met de woorden ‘Visca Barça’. Ook Gerard Piqúe en Puyol zijn onder de indruk. De twee voormalig verdedigers van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg weten als geen ander hoe het is om Real Madrid op een grote nederlaag te trakteren. Zowel Piqué als Puyol maakte onderdeel uit van het FC Barcelona dat in 2009 met 2-6 won in het Santiago Bernabéu. Met ieder één doelpunt hadden Piqué en Puyol zelfs een belangrijk aandeel in die zege.

