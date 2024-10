Barcelona speelt Real Madrid na rust aan gort, met een prachtrol voor Frenkie de Jong

Barcelona is zaterdagavond na rust razendsnel weggelopen van Real Madrid in El Clásico. scoorde tweemaal binnen drie minuten. was goud waard bij de 0-2 van de Poolse spits.

De Jong begon de wedstrijd in het Santiago Bernabéu als reserve, maar mocht aan het begin van de tweede helft als invaller alsnog zijn opwachting maken. De Jong nam de aanvoerdersband meteen over van Raphinha en was in minuut 56 belangrijk voor Barcelona.

De Oranje-international zette Alejandro Balde op links aan het werk met een gevoelig balletje in de diepte, waarna de linksback een afgemeten voorzet in huis had op Lewandowski. Die zette in de zestien het hoofd tegen de bal en zette zo de 0-2 op het scorebord.

Kort ervoor ervoor had Lewandowski namelijk de score geopend. Hij werd door de as van het veld knap weggestoken door Marc Casadó en maakte oog in oog met doelman Andriy Lunin geen fout.