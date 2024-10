Barcelona vermorzelt Real Madrid in wervelende Clásico

FC Barcelona heeft in een heerlijke Clásico afgerekend met de eeuwige aartsrivaal Real Madrid. De Catalanen blijven hiermee aan kop in LaLiga en hebben daarnaast ook nog een waanzinnig record weten te verdedigen. Frenkie de Jong mocht een helft meedoen bij de Catalanen, die aan twee minuutjes genoeg hadden om de wedstrijd te beslissen.

De wedstrijd begon al op het tempo dat een Clásico verdient. Veel kansen en snelle counters, maar een openingsdoelpunt bleef in de eerste helft uit. Real Madrid kreeg wel de nodige grote kansen via Kylian Mbappé en Vinicius Júnior, maar het tweetal miste de nodige scherpte. Uiteindelijk leek de Fransman Real Madrid na een half uur op een 1-0 voorsprong te zetten met een heerlijk stiftje, maar Barcelona werd gered door de VAR die het doelpunt afkeurde wegens buitenspel.

Richting het einde van de eerste helft werd de wedstrijd een stukje onvriendelijker. Vragen om kaarten voor tegenstanders, duwtjes in de rug en schoppen tegen de benen aan. Het bleef bij één gele kaart, die was voor Marc Casado.

Na de rust maakte Frenkie de Jong zijn opwachting. De Nederlander raakte eerder dit jaar geblesseerd in de Clásico tegen Real Madrid, maar kan sinds een aantal weken weer meespelen met Barça. Of het door hem kwam of niet laten we in het midden, maar binnen tien minuten na rust scoorde Barcelona twee keer.

In minuut 54 kwam Robert Lewandowski oog in oog met Real Madrid-doelman Andriy Lunin, die na een bekeken schuiver van de Pool voor het eerst kon vissen. Nog geen twee minuten later kreeg Lewandowski een piekfijne voorzet van Alejandro Baldé en wist hij de verre hoek te vinden. Verdedigers Eder Militao en Antonio Rudiger stonden lucht te dekken, waardoor Lewandowski vrij kon inkoppen en het uitvak liet ontploffen.

Kylian Mbappé was verreweg de gevaarlijkste speler aan de kant van Real Madrid. De Fransman stond regelmatig oog in oog met Barcelona-doelman Iñaki Peña, maar hij had de pech dat de goalie de wedstrijd van zijn leven keepte.

Tien minuten voor tijd gooide Lamine Yamal de wedstrijd in het slot. De jongeling kreeg een pass van Raphinha voor zijn voeten en wist met zijn mindere rechter kiezelhard boven Andriy Lunin te schieten. Het werd gevierd met een dansje bij de cornervlag terwijl het uitvak gezellig meedeed. Raphinha deed ook nog een duit in het zakje en bepaalde de eindstand met een heerlijk lobje op 0-4.

Real Madrid was in het duel op zoek naar een evenaring van een record dat op naam staat van FC Barcelona. De Catalanen waren tussen april 2017 en mei 2018 43 duels ongeslagen in LaLiga. Real Madrid was tot vandaag 42 duels ongeslagen en kon het dus evenaren, maar heeft dat verzuimd.

Wat betekent deze uitslag voor de ranglijst in LaLiga? Barcelona versterkt hiermee de koppositie. De club van Hansi Flick stond al drie punten voor op de aartsrivaal uit Madrid, maar heeft die voorsprong nu dus verdubbeld. Real blijft wel op plek twee en behoudt een voorsprong van drie punten op nummer drie Villarreal.