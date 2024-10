‘FC Barcelona wil Real Madrid dwarszitten en benadert Champions League-winnaar’

Real Madrid leek lang de beste papieren te hebben om binnen te halen, maar in navolging van Manchester United heeft inmiddels ook FC Barcelona zijn pijlen op hem gericht. Dat meldt Sport donderdagmiddag althans. Davies is bij Bayern München in het bezit van een aflopend contract. FC Barcelona ziet in de Canadees een versterking voor de linkerflank, maar zijn komst belooft financieel een enorme uitdaging te worden.

Davies is een oude bekende van de huidige trainer van FC Barcelona, Hans-Dieter Flick. De Canadees maakte begin 2019 de overstap van Vancouver naar Bayern München en brak in het daaropvolgende seizoen door bij Der Rekordmeister. Flick zag in Davies de ideale linksback voor zijn elftal en met de pijlsnelle Noord-Amerikaan op de linkerflank groeide Bayern München uit tot een geoliede machine. De Duitse recordkampioen maakte vooral in de Champions League een grootse indruk door FC Barcelona in de kwartfinales met 8-2 te verslaan en in de finale Paris Saint-Germain te kloppen (1-0).

Maar het niveau dat Davies haalde tijdens zijn eerste volledige seizoen in Duitsland haalde hij de voorbije jaren niet tot nauwelijks meer. Hij worstelde bovendien met zijn fitheid, waardoor hij regelmatig een tijdje aan de kant stond. Vorig seizoen kwam hij in 42 wedstrijden tot drie doelpunten en zes assists, dit seizoen staat de teller na acht wedstrijden op nul treffers en één assist. Zijn toekomst is inmiddels al een tijdje onderwerp van gesprek. Davies zijn contract loopt volgend jaar zomer af. Dat maakt hem een zeer interessante speler op de transfermarkt. Real Madrid was afgelopen zomer naar verluidt nog bereid om 25 miljoen euro voor hem te betalen, maar Bayern München weigerde mee te werken aan een vertrek.

Davies wil miljoenen gaan verdienen

Daarvan lijkt het na dit seizoen wél te komen. De interesse van Real Madrid speelt al lang en eerder deze week kwam naar buiten dat Manchester United de naam van Davies op het lijstje heeft gezet voor komende zomer. Volgens Sport heeft nu ook FC Barcelona zich gemeld in de strijd om zijn handtekening. De Catalanen zijn zich er echter van bewust dat het geen eenvoudige opdracht zal worden om hem binnen te halen. Davies zou een tekenbonus van tien miljoen euro willen ontvangen. Dat komt bovenop zijn riante salariswensen. Sport spreekt over meer dan twintig miljoen euro per jaar, waarmee Davies tot de best betaalde spelers bij FC Barcelona zou behoren. “Het is een operatie van een hoog kaliber, maar Davies is momenteel een van de beste linksbacks ter wereld en kan door zijn jonge leeftijd (23, red.) nog wel tien jaar mee op het hoogste niveau”, zo klinkt het.

Volgens Sport blijft Real Madrid geïnteresseerd, al zijn de prioriteiten van de regerend Champions League-winnaar veranderd door de langdurige absentie van Dani Carvajal. Een langer verblijf bij Bayern München wordt niet meteen uitgesloten. Sport wijst op de capabiliteit van Bayern om ‘complexe contractverlengingen’ alsnog naar z’n hand te zetten, wat bijvoorbeeld met Joshua Kimmich lijkt te zijn gelukt. FC Barcelona acht zichzelf echter niet kansloos. “Van de transfervrije spelers hij veruit de meest overtuigende en de club zal proberen hem te overtuigen, ook al weet het dat het niet gemakkelijk zal worden. Sportief gezien is hij een speler die hier goed zou passen en indien nodig zelfs op meer aanvallende posities zou kunnen spelen”, zo leest het.

Voor welke club moet Alphonso Davies kiezen? Laden... 42.6% Real Madrid 30.4% FC Barcelona 2.6% Manchester United 24.3% Lekker bij Bayern München blijven 115 stemmen

