'Ten Hag wil na De Ligt en Mazraoui nóg drie Bayern-spelers naar Man United halen'

Erik ten Hag hoopt opnieuw zaken te kunnen doen met Bayern München, zo meldt Sky Deutschland. Afgelopen zomer haalde de Nederlander zijn voormalig Ajax-pupillen en op bij de Duitse Rekordmeister, die bij Manchester United gezelschap zouden kunnen krijgen van , én .

Tussen 2013 en 2015 had Ten Hag het tweede elftal van Bayern onder zijn hoede, in de tijd dat Pep Guardiola de scepter zwaaide bij de hoofdmacht. Daarna ging de Tukker aan de slag bij FC Utrecht, waarna Ajax in december 2017 toesloeg. Na een zeer succesvolle periode in Amsterdam werd Ten Hag in 2022 aangesteld op Old Trafford, maar in zijn derde seizoen vallen de resultaten vooralsnog behoorlijk tegen.

Artikel gaat verder onder video

Om het tij te keren zou Ten Hag deze winter de transfermarkt op willen voor een extra verdedigende middenvelder. In dat geval zou Goretzka (29) een 'interessante kandidaat' kunnen zijn, schrijft Florian Plettenberg, de transferspecialist van Sky, op X. "United houdt de situatie van zowel Sané als Goretzka in de gaten voor een mogelijke transfer in de winter of in de zomer", weet Plettenberg. De journalist schrijft echter dat Goretzka, die onder Vincent Kompany nauwelijks aan spelen toekomt, deze winter niet aan een vertrek zou willen denken.

Dat geldt ook niet voor Sané (28), weet de journalist. De buitenspeler, die in het verleden voor United's stadgenoot en rivaal Manchester City speelde, zou zelfs met Bayern in gesprek zijn over een verlenging van zijn contract, dat in de zomer van 2025 afloopt. De Canadese linksback Davies (23) zit in dezelfde situatie en lijkt komende zomer transfervrij te gaan vertrekken uit München. Davies wordt echter al geruime tijd in verband gebracht met Real Madrid.

🚨🆕 Manchester United are monitoring the situations of Leon #Goretzka and Leroy #Sané for a possible transfer in winter or summer ✔️



… it is possible that #MUFC will strengthen their squad in the winter with a central (defensive) midfielder. Goretzka, he’s an interesting… pic.twitter.com/iDuL07HIzF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 14, 2024 🚨🆕 Alphonso #Davies is one of Manchester United’s desired transfer targets for the upcoming summer ✔️



▫️The Red Devils have already gathered information, but they don’t consider their chances to be very high / #MUFC



▫️The 23-year-old left-back is in improving form. Currently,… pic.twitter.com/z4XUSRtSK2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 15, 2024

