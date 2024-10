Manchester United-icoon hekelt kritiek op Ten Hag: ‘Je kunt niet twee seizoenen achter elkaar geluk hebben’

Erik ten Hag krijgt steun van voormalig Manchester United-aanvaller Andy Cole. De Nederlandse oefenmeester ligt flink onder vuur en moest dan ook vrezen voor zijn ontslag. Het clubicoon van The Red Devils, die van 1995 tot 2002 speelde bij de Engelse grootmacht, is het niet eens met de harde kritiek die Ten Hag ten deel valt.

Ten Hag kwam in de zogenaamde ‘cruciale week’ niet verder dan twee gelijke spelen tegen FC Porto (3-3) en Aston Villa (0-0). Afgelopen week zat de clubleiding in Londen om tafel, waarbij het ook over de Nederlandse oefenmeester ging. Dit overleg duurde naar verluidt ruim zes uur, waarna geconcludeerd kon worden dat Ten Hag in het zadel blijft bij de gevallen Engelse grootmacht.

Desondanks ligt Ten Hag nog steeds flink onder vuur in vooral de Engelse media. Cole vindt de kritiek echter niet terecht en neemt het op voor de voormalig Ajax-trainer. “Hoe je het ook bekijkt, iemand die twee bekerwedstrijden wint in zijn eerste twee seizoenen bij Manchester United, heeft geen geluk. Je kunt niet twee seizoenen achter elkaar geluk hebben”, stelt de oud-spits die 245 wedstrijden speelde voor The Red Devils in gesprek met Betfred.

Cole begrijpt het dan ook volledig dat de clubleiding nog achter Ten Hag staat. “Als je naar het grotere plaatje kijkt, kun je niet alleen de manager de schuld geven. De manager kiest de spelers, maar de spelers zijn degenen die het veld op moeten gaan en wedstrijden moeten winnen. Zo is het nu eenmaal. Sir Alex Ferguson, de beste manager in de geschiedenis van de club, won geen enkele trofee in zijn eerste drie jaar bij Manchester United", beseft hij.

Cole wijst naar Guardiola

“Helpt het om constant van manager te wisselen? Nee, dat doet het niet”, vervolgt de vijftienvoudig international van Engeland. “Twee bekers winnen in twee seizoenen is niet makkelijk, ongeacht wat anderen zeggen. Als het makkelijk was, dan zou iedereen het doen. Als je Pep Guardiola weghaalt, als je kijkt naar alle 'elite' managers in Engeland op dit moment, wat hebben die gewonnen? Ze hebben toch niet een paar trofeeën gewonnen in hun eerste twee seizoenen?”, aldus Cole.

Ten Hag ‘een heel aardige vent’

“Als ik een manager was en ik won de League Cup en FA Cup in mijn eerste twee seizoenen bij een club als Manchester United, dan zou ik dolblij zijn”, erkent Cole, die enthousiast is over de persoon Ten Hag. “Ik heb Erik een paar keer ontmoet en hij is een heel aardige vent, dus ik kan iemand alleen beoordelen op hoe hij mij behandelt”, besluit hij.

