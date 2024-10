Manchester United-legende steunt De Ligt: 'De verwachtingen zijn zó hoog'

Dat wat tijd nodig heeft om te wennen bij Manchester United is volgens Andy Cole heel logisch. De voormalig spits, die van 1995 tot 2002 speelde bij de Engelse grootmacht en 121 doelpunten maakte voor The Red Devils, beseft dat de druk bij een club als Manchester United nu eenmaal gigantisch kan zijn.

“Als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, dan betekent het spelen voor Manchester United dat je voor een van de grootste clubs ter wereld speelt”, vertelt Cole in gesprek met Betfred over de beginperiode van De Ligt bij Manchester United. “De verwachtingen zijn zó hoog: er wordt van je verwacht dat je er meteen staat. Als je dat niet lukt, wordt je meteen bestempeld als niet goed genoeg. Het kost meer tijd om je aan te passen dan veel mensen denken."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Man United wist van twijfels bij Bayern München over fysieke gesteldheid aanwinst’

De oud-aanvaller, die in totaal 275 keer in het shirt van The Red Devils speelde, vond De Ligt er in een paar wedstrijden ‘redelijk goed’ uitzien. Ook zag hij enkele wedstrijden waarin de Oranje-international het moeilijk had. “Soms als je in team speelt dat niet goed speelt, zul je die inconsistentie tegenkomen”, beseft Cole.

LEES OOK: Di Canio eist ‘arrestatie’ directie Man United: ‘Hoe kun je dat doen?’

De Ligt heeft de kwaliteiten volgens Cole

Cole twijfelt er in ieder geval niet over dat De Ligt goed genoeg is voor de Europese top. “Hij heeft voor grote clubs als Ajax, Bayern München en Juventus gespeeld, dus hij heeft de kwaliteiten. Maar hij wacht, net als iedere andere speler in het team, tot alles in elkaar valt en er een collectief ontstaat. Zodra zijn zelfvertrouwen tiptop in orde is, kunnen we er verder over praten”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Nistelrooij twijfelt over baan van Ten Hag: 'Hij voelde zich zelf verraden bij PSV'

Mocht Erik ten Hag worden ontslagen als trainer van Manchester United, dan is Ruud van Nistelrooij volgens de Daily Mirror de eerste kandidaat om het roer over te nemen.