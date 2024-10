Di Canio eist ‘arrestatie’ directie Man United: ‘Hoe kun je dat doen?’

maakte afgelopen zomer de overstap van Manchester United naar Napoli, waar hij een hoop indruk maakt. Volgens Paolo Di Canio, oud-spits van onder meer West Ham United en Napoli, moet de directie van de Engelse club ‘gearresteerd’ worden voor deze keuze.

McTominay mocht afgelopen zomer vertrekken bij Manchester United. In de slotfase van de transferperiode maakte de Schotse middenvelder voor een bedrag van 25,7 miljoen pond (30,7 miljoen euro) de overstap naar Zuid-Italië. Daar geldt hij als een van de uitblinkers in het elftal van Antonio Conte, dat na zeven duels op de eerste plaats staat in de Serie A.

Di Canio begrijpt helemaal niets van de keuze van Manchester United om de middenvelder voor zo’n laag bedrag te laten vertrekken, zo blijkt uit een interview met Il Mattino. “Ik zou eigenlijk naar Manchester United moeten gaan om alle directeurs te arresteren”, begint de voormalig jeugdinternational van Italië. “Hoe kun je McTominay weggeven?”

Vertrouwen in Napoli

Napoli, dat vorig seizoen op een teleurstellende tiende plaats eindigde, is met McTominay uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Na zeven duels staat de formatie van Conte met zestien punten op de eerste plaats, twee punten op regerend landskampioen Internazionale. Volgens Di Canio heeft Napoli het in zich het tweede kampioenschap in drie seizoenen te veroveren. “Als Inter en Juventus op deze manier doorgaan, geen enkel probleem”, voorspelt hij.

