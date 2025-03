Ruben Amorim slaat terug naar Wayne Rooney: 'Ik snap dat iedereen het beter weet, maar...'

Ruben Amorim bijt van zich af na commentaar van clublegende Wayne Rooney, dat hij naïef zou zijn. De Portugese coach van Manchester United stelde na de uitschakeling in de FA Cup van zondag dat het doel van de club is om de Premier League te winnen, wat op verbazing stuitte bij Rooney.

Rooney stelde als analist in de studio van BBC dat het ‘een beetje naïef’ is om het over een Premier League titel te hebben, gezien de positie waarin Manchester United zich begeeft. De club staat veertiende in de competitie en werd uitgeschakeld door Fulham in de achtste finale van de FA Cup.

Amorim reageert voor de camera’s van BBC op het commentaar van Rooney en blijft bij zijn punt: “Dat is het doel. Naïef zou zijn als ik zou denken dat we dat dit seizoen zouden halen. Of dat we de grootste kanshebber voor volgend seizoen zouden zijn.”

De Portugees deelt een sneer uit aan Rooney: “Ik snap dat iedereen het beter weet. Het is heel makkelijk. Ik was een analist toen ik mijn carrière (als voetballer, red.) beëindigde. Ik weet dat het heel makkelijk is.”

De opvolger van Erik ten Hag maakt zijn eigen rol opvallend genoeg klein als het gaat over het streven van de club: “Ons doel is om de Premier League te winnen. Misschien is dat niet onder mijn leiding, maar ons doel als club, met de clubleiding, is het winnen van de Premier League. Zoals we dat deden in het verleden met alle legendes van deze club.”

“We willen het beter doen en ik weet dat we het moeilijk hebben op dit moment”, gaat de coach verder. “Ik ben niet naïef, dat is waarom ik op veertigjarige leeftijd coach van Manchester United ben.”

