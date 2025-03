De Ligt komt met duidelijke reactie na ontbreken in voorselectie Oranje

heeft zich laten zien voor Manchester United, in het weekend nadat hij niet opgeroepen werd voor het Nederlands elftal. The Red Devils werden weliswaar op penalty’s uitgeschakeld in de FA Cup door Fulham, maar De Ligt kan terugkijken op een prima optreden. De Engelse media bevestigen dit na afloop van de wedstrijd en delen hoge cijfers uit.

Manchester United speelde zondag de achtste finale van de FA Cup. Calvin Ughelumba zette Fulham voor rust op voorsprong en het duurde tot de 71ste minuut tot United langszij kwam via een doelpunt van Bruno Fernandes. Na de extra tijd stond het nog steeds 1-1 en moesten er penalty’s genomen worden. Victor Lindelöf miste de vierde penalty, waardoor alle druk op Joshua Zirkzee kwam te liggen voor de beslissende strafschop, die hij niet binnen wist te schieten. Zo verloor Manchester United en mag Fulham zich gaan opmaken voor de kwartfinale tegen Crystal Palace.

Ondanks het verlies krijgt De Ligt de complimenten van de Engelse media. Manchester Evening News deelt een rapportcijfer 8 uit aan de centrale verdediger: “Hij gebruikte de bal beter dan gewoonlijk en United profiteerde van zijn passing. Hij was aanvallend net zo goed als hij verdedigde.” Ook The Telegraph benoemt het belang van de ‘splijtende passes’ van De Ligt.

The Daily Mail roept onze landgenoot zelfs uit tot ‘Man of the Match’: “Hij hielp United met lange diagonale ballen om het spel naar voren te krijgen. Hij redde zijn teamgenoten met een aantal cruciale tackles in het strafschopgebied.” Op de website wordt eveneens een 8 uitgedeeld.

Het zullen welkome kritieken zijn voor De Ligt, die ook wel eens onder vuur ligt bij de Engelse media. Bovendien werd de oud-Ajacied afgelopen vrijdag niet opgeroepen voor de voorselectie van het Nederlands elftal. Ronald Koeman kreeg later echter slecht nieuws met de blessure van Nathan Aké, die er voor langere tijd uitligt. Mocht de keuzeheer nog een vervanger willen oproepen, dan heeft De Ligt zich tegen Fulham aangediend als optie.

