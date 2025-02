Manchester Evening News slacht Matthijs de Ligt met rampzalig rapportcijfer

krijgt kritiek van nieuwsmedia te verwerken na zijn optreden voor Manchester United in de wedstrijd tegen Everton. United kwam terug van een 2-0 achterstand en wist uiteindelijk met 2-2 gelijk te spelen. In de absolute slotfase leek Everton nog een penalty te krijgen, vanwege een overtreding van De Ligt, maar de VAR stak daar een stokje voor.

Dankzij doelpunten van Beto en Abdoulaye Doucouré stond Everton lang op een ruime voorsprong, totdat Bruno Fernandes in minuut 72 de aansluitingstreffer maakte. Niet veel later was ook Manuel Ugarte trefzeker voor de gelijkmaker. Manchester United leek in de slotfase meer aanspraak te maken op een derde doelpunt tegen een leeggelopen Everton, maar het tegendeel leek te gaan gebeuren: scheidsrechter Andrew Madley gaf Everton een penalty. Na ingrijpen van de VAR bleek dat het vasthouden van Ashley Young door De Ligt en Harry Maguire te zwaar was bestraft. Zo werd de beslissing ingetrokken en werd de Red Devils een late tegengoal bespaard.

Naast het ongelukkige moment in de slotfase, had De Ligt verder geen makkelijke middag. Manchester Evening News schrijft: “Een van Erik ten Hags laatste giften aan United. De in niveau afnemende verdediger werd overweldigd en was een makkelijke prooi in de ‘berenkuil’ die Goodison Park heet.” Het lokale nieuwsmedium deelt een rapportcijfer 2 uit.

Goal oordeelt over de Nederlander: “Hij leek geschrokken van de situatie en de omgeving. Nerveus aan de bal, met een gebrek aan alertheid.” De voetbalsite geeft De Ligt een 3 en typeert de wedstrijd van de verdediger: “Zijn dag werd samengevat in een corner die hij tegenkreeg toen hij naar Onana wilde passen.”

