VAR redt De Ligt en Manchester United in extremis tegen Everton

Manchester United heeft een hoop karakter weten te tonen in de wedstrijd tegen Everton. De Mancunians stonden met 2-0 achter bij rust en leken op weg naar een nieuwe nederlaag, maar in de tweede helft bogen ze het om en werd het uiteindelijk 2-2. In de absolute slotfase leek Everton nog een strafschop te krijgen, maar de VAR stak daar een stokje voor.

Vanaf minuut 1 was duidelijk dat Everton geen zin had in een saaie wedstrijd en grepen de bezoekers vanaf het begin bij de keel. Meerdere kansen voor de Evertonians zorgden voor een heerlijke sfeer op Goodison Park, waar het publiek uiteindelijk na twintig minuten ontplofte door de openingstreffer. Beto is op stoom, met vier doelpunten in zijn laatste vier wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Openingsgoal

Uit een corner kreeg Manchester United de bal niet weg, uiteindelijk viel die voor de voeten van de Portugees. Die dacht niet te lang na en haalde hard uit en maakte zo de dikverdiende 1-0. Niet veel later was daar ook de 2-0. Lindstrom ontving een keurige steekpass en had een aantal keuzes over wat hij kon doen met die bal. Uiteindelijk koos hij ervoor om de bal af te spelen op Jack Harrison, die een schot op doel loste. André Onana keerde de inzet maar toen was daar Adboulaye Doucoure die met een reuzensprong boven alles en iedereen uittorende en de 2-0 tegen de touwen kopte.

Het leek een gespeelde wedstrijd, want Manchester United kwam niet van de eigen helft af en wist geen grip te krijgen op de blauwhemden uit Liverpool. In de blessuretijd van de eerste helft, die om verschillende redenen maar liefst zes minuten bedroeg, kwam de ploeg Ruben Amorim een aantal keer in het strafschopgebied van Everton maar veel gevaar was er niet.

Donderpreek

In de rust zal de Portugese trainer een donderpreek hebben gegeven, want in het tweede bedrijf zagen we een compleet ander Manchester United. Er zat ineens een plan achter de aanvallen van de recordkampioen van Engeland. Het spel ging over en weer en beide ploegen probeerden via standaardsituaties gevaarlijk te worden. Het duurde uiteindelijk tot een kwartier voor tijd totdat United ging scoren.

© Imago

Een vrije trap op zo’n twintig meter van het doel was een koud kunstje voor Bruno Fernandes, die verre hoek zocht en vond. Jordan Pickford deed een stapje naar de andere kant, waardoor de bal in het netje plofte. Een paar minuutjes later was daar de gelijkmaker namens Manuel Ugarte. De verdedigende middenvelder scoort zelden, zijn laatste goal was in het seizoen 2020/2021 namens FC Famalicao. Maar met een heerlijke volley scoorde hij op Goodison Park en maakte hij de achterstand ongedaan.

Pompen of verzuipen

Vanaf dat moment was het voor Everton zaak om de pot dicht te houden, want de energie leek op. United leek daarentegen een tweede batterij gevonden te hebben want de club uit Manchester zette aan de lopende band hoog druk en zocht naar de winnende goal.

Die leek er uiteindelijk te gaan komen voor Everton, want de thuisploeg kreeg in minuut 93 een strafschop van scheidsrechter Andrew Madley. Matthijs de Ligt en Harry Maguire zouden in de ogen van de arbiter Ashley Young hebben vastgehouden. Hoewel Madley naar de stip wees, haalde de VAR hem naar de kant. In de ogen van de videoscheidsrechter was het geen penalty en daar ging Madley in mee. Daarom eindigde het duel in 2-2.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

De ploegen op plek 12 tot en met 16 staan heel dichtbij elkaar, daar staan zowel Everton als Manchester United. Beide ploegen schieten hier dus weinig mee op. United blijft op plek vijftien en Everton stijgt voor nu naar plek 12.