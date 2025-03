Koeman krijgt slecht nieuws over 53-voudig Oranje-international: 'Hij ligt er voor langere tijd uit'

Ronald Koeman kan tijdens het Nations-League tweeluik met Spanje waarschijnlijk niet beschikken over . De 53-voudig international raakte geblesseerd tijdens een FA Cup-duel van Manchester City tegen Plymouth Argyle.

Koeman maakte op vrijdagmiddag zijn 25-koppige voorselectie bekend, in aanloop naar de kwartfinales van de Nations League. Op 20 en 23 maart speelt Nederland tegen Spanje om een plaats bij de Final Four. Oranje wist tweemaal eerder de laatste vier van het UEFA-toernooi te bereiken. De editie van 2024/2025 is de vierde maal dat het toernooi gehouden wordt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Deze opvallende namen heeft Koeman niet opgenomen in zijn Oranje-voorselectie

Aké maakt deel uit van de selectie van Koeman, maar moet de wedstrijden naar alle waarschijnlijkheid overslaan. De verdediger begon zaterdag in de basis voor Manchester City, dat Liverpool-slachter Plymouth met 3-1 versloeg in de FA Cup. Aké viel tijdens de rust geblesseerd uit. Zijn trainer Pep Guardiola gaf na afloop toe dat de Nederlander er voor langere tijd uit ligt: “Ik denk dat we Nathan gaan missen”, zei de coach van de regerend Premier League-kampioen.

Eventuele vervangers

Opvallende namen die niet in de voorselectie zaten en Aké verdedigend eventueel zouden kunnen vervangen, zijn bijvoorbeeld Quilindschy Hartman als linksback en Matthijs de Ligt als centrale verdediger. Minder verrassende namen die ontbreken in de selectie, maar wel in goede vorm verkeren zijn Ryan Flamingo en Wouter Goes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Marciano Vink: 'Zijn spel is schrijnend, heel raar dat hij bij Oranje zit'

Marciano Vink kijkt op van een keuze van Oranje-bondscoach Ronald Koeman.