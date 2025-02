Deze opvallende namen heeft Koeman niet opgenomen in zijn Oranje-voorselectie

Bondscoach Ronald Koeman maakte vrijdagmiddag zijn 25-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League met Spanje bekend. Daarin valt op dat er geen Feyenoord-spelers zijn opgenomen door de keuzeheer, maar dat er ook nog een aantal andere opvallende namen ontbreken. FCUpdate zet de meest in het oog springende zaken op een rij.

Koeman heeft in zijn voorselectie dus geen plek voor spelers van Feyenoord. Van de huidige Feyenoord-selectie kwamen Quinten Timber, Justin Bijlow, Calvin Stengs en Quilindschy Hartman eerder nog wel in actie voor het Nederlands elftal. Timber en Bijlow komen door een blessure dit seizoen niet meer in actie, terwijl Stengs op dit moment ook geblesseerd is.

Daarmee was alleen Hartman van dat viertal nog een mogelijke optie was voor Koeman. De linkervleugelverdediger is pas net terug van een zware knieblessure en moet nog fitheid en ritme opbouwen. Daarnaast zoekt de 23-jarige linksback nog naar zijn vorm, waardoor die beslissing van Koeman te begrijpen valt.

Micky van de Ven en Wout Weghorst behoorden wel tot de laatste voorselectie van het Nederlands elftal, maar het duo is vanwege blessures niet beschikbaar voor Koeman. Zo kampt Van de Ven met een bovenbeenblessure, terwijl Weghorst in het Eredivisie-duel van Ajax met Fortuna Sittard zijn grote teen brak.

De Ligt, Zirkzee en Veerman ontbreken in voorselectie

Naast het geblesseerde trio zijn er nog een aantal opvallende afwezigen. Zo heeft Koeman Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee niet opgenomen in zijn voorselectie. Het tweetal kent een onthutsend seizoen bij Manchester United, dat momenteel op een zwaar teleurstellende veertiende plaats in de Premier League staat. Daarnaast heeft Koeman ook geen plaats voor PSV-middenvelder Joey Veerman en Mats Wieffer van Brighton & Hove Albion. Beide middenvelders ontbraken in november vanwege een blessure, maar zijn inmiddels hersteld.

Koeman gaat niet voor verrassingen

Wat ook opvalt aan de voorselectie van het Nederlands elftal, is dat deze bestaat uit voornamelijk gearriveerde spelers. Koeman heeft voor het tweeluik met Spanje niet gekozen voor enkele verrassingen. In de Eredivisie kloppen onder meer verdedigers Givairo Read, Ryan Flamingo en Wouter Goes hard op de deur van de bondscoach, maar het lijkt erop dat de keuzeheer vooralsnog voor de oude vertrouwde namen gaat achterin.

Verder laat Koeman ook Sem Steijn en Emanuel Emegha links liggen. Steijn is momenteel met achttien treffers topscorer van de Eredivisie en laat de concurrentie daarmee ver achter zich, maar voldoende voor een oproep is het nog niet. Emegha scoort aan de lopende band in de Ligue 1 voor Strasbourg (tien treffers in achttien wedstrijden, maar ook dat is niet genoeg voor een oproep.

