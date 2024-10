Ten Hag overleeft urenlang crisisberaad bij Manchester United

Erik ten Hag blijft voorlopig voor de groep staan bij Manchester United. The Red Devils houden na ‘urenlang crisisberaad’ vast aan de Nederlandse oefenmeester, zo bevestigen bronnen tegenover ESPN.

De doorgaans goed ingevoerde journalist Sam C. wist eerder deze woensdagmiddag ook al te melden dat Ten Hag voorlopig mag aanblijven bij Manchester United. “De trainer begrijpt dat de huidige situatie bij Manchester United niet is wat het zou moeten zijn en bronnen dicht bij hem geloven dat hij in staat is om het te veranderen”, schreef hij op X.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Domino’s zet Ten Hag op pijnlijke wijze voor schut bij Old Trafford

Bij het ‘crisisberaad’ van afgelopen dinsdag, dat al langer op de agenda zou hebben gestaan, waren mede-eigenaars Sir Jim Ratcliffe en Joel Glazer aanwezig, maar ook CEO Omar Berrada, sportief directeur Dan Ashworth, technisch directeur Jason Wilcox en INEOS-directeur Sir Dave Brailsford schoven hierbij aan. Het overleg, dat in Londen plaatsvond, zou naar verluidt ruim zes uur hebben geduurd. Ten Hag heeft vooralsnog niets concreets vanuit Manchester United vernomen.

LEES OOK: 'Kritiek op Ten Hag vanuit selectie United: spelers geloven beweegredenen coach niet'

Ten Hag bereidt zich ‘normaal’ voor op volgende wedstrijd

Momenteel geniet Ten Hag van een paar dagen vakantie, maar is hij zich wel met zijn stafleden ‘normaal’ aan het voorbereiden op de eerstvolgende competitiewedstrijd. Na de interlandbreak ontvangt Manchester United Brentford in het eigen Old Trafford. “Niets wijst er zodoende op dat Ten Hag op korte termijn ontslagen wordt”, schrijft ESPN.

Ten Hag beleeft dramatische seizoenstart bij Manchester United

De start van het seizoen bij Manchester United verloopt uiterst dramatisch bij Manchester United. De Engelse grootmacht is na zeven speelronden in de Premier League terug te vinden op een zeer teleurstellende veertiende plaats met slechts acht punten. Onder leiding van de Nederlander wist Manchester United dit seizoen slechts twee competitiewedstrijden winnend af te sluiten. In de Europa League werd gelijkgespeeld tegen zowel FC Twente (1-1) als FC Porto (3-3). In de EFL Cup wist de club wel af te rekenen met Barnsley (7-0).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Nistelrooij twijfelt over baan van Ten Hag: 'Hij voelde zich zelf verraden bij PSV'

Mocht Erik ten Hag worden ontslagen als trainer van Manchester United, dan is Ruud van Nistelrooij volgens de Daily Mirror de eerste kandidaat om het roer over te nemen.