Domino’s zet Ten Hag op pijnlijke wijze voor schut bij Old Trafford

Pizzaketen Domino’s heeft Erik ten Hag maandagmiddag belachelijk gemaakt. Het Britse account van de fastfoodketen op X plaatste maandag een foto van een busje met een scherm erop bij Old Trafford. Op het scherm wordt de Nederlandse trainer van Manchester United voor schut gezet.

Ten Hag staat bij Manchester United onder immense druk. De Nederlander maakte twee jaar geleden de overstap van Ajax naar Old Trafford en wist zijn ploeg in zijn eerste seizoen naar de derde plaats te leiden. Afgelopen seizoen kwam de oefenmeester niet verder dan een achtste plaats, maar werd wel de FA Cup gewonnen. Uiteindelijk mocht hij in zijn functie blijven zitten, maar dit seizoen gaat het niet veel beter bij The Red Devils.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Manchester United denkt naast Van Nistelrooij ook aan andere opvallende nieuwe trainer

Manchester United staat na zeven wedstrijden met slechts acht punten op een teleurstellende veertiende plaats in de Premier League. De ploeg van Ten Hag wist pas twee keer te winnen, terwijl ook twee keer gelijk werd gespeeld. Afgelopen week kwam naar buiten dat de duels met Porto en Aston Villa cruciaal zouden zijn, maar die wedstrijden werden na matige optredens respectievelijk met 3-3 en 0-0 gelijkgespeeld. Daarmee heeft de afgelopen week Ten Hag geen goed gedaan wat betreft de druk op zijn schouders.

LEES OOK: Rio Ferdinand denkt dat Erik ten Hag liegt voor camera van Sky Sports

Domino's steekt de draak met Ten Hag

Maandagochtend heeft Domino’s ingehaakt op de geruchten rondom het ontslag van Ten Hag. De pizzaketen plaatste een foto op X waarop een busje met een groot scherm erop te zien is bij het stadion van Manchester United. “Personeel gezocht (maar niet jij, Erik)”, valt te lezen op het scherm. Daarnaast is een foto van een ontevreden Ten Hag te zien. "Je hebt de juiste mensen nodig voor de beste banen", staat in het bijschrift.

you need the right people for the top jobs pic.twitter.com/Rb8DUbwF2G — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) October 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Nistelrooij twijfelt over baan van Ten Hag: 'Hij voelde zich zelf verraden bij PSV'

Mocht Erik ten Hag worden ontslagen als trainer van Manchester United, dan is Ruud van Nistelrooij volgens de Daily Mirror de eerste kandidaat om het roer over te nemen.