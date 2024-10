Manchester United denkt naast Van Nistelrooij ook aan andere opvallende nieuwe trainer

Manchester United ziet Thomas Tuchel als potentiële vervanger van Erik ten Hag, zo weet Manchester Evening News. Door de teleurstellende prestaties in het huidige seizoen wordt druk gespeculeerd over een mogelijk ontslag van Ten Hag op Old Trafford.

Zondag pakte Manchester United een punt op bezoek bij Aston Villa (0-0) en het moet nog blijken of die prestatie voldoende is voor Ten Hag om zijn baan te behouden. Bij een mogelijk ontslag zou Ruud van Nistelrooij gelden als topkandidaat om het roer over te nemen, maar de assistent-trainer twijfelt zelf over die promotie. Met Tuchel is in ieder geval nóg een kandidaat in beeld.

Toch zou het opvallend zijn als Manchester United inderdaad uitkomt bij Tuchel. Afgelopen zomer was hij immers ook in beeld, na zijn vertrek bij Bayern München, maar uiteindelijk concludeerde de clubleiding van Manchester United dat er geen geschikte trainer beschikbaar was die beter zou presteren dan Ten Hag. Zodoende mocht de Nederlander aanblijven en kreeg hij een nieuw contract.

Tuchel is nog altijd clubloos en kan dus meteen instappen. “United heeft ook bewondering voor andere kandidaten, maar die zitten vast aan een club. Het pluspunt van Tuchel is dat hij meteen beschikbaar is”, schrijft Manchester Evening News. “Dinsdag hebben bestuurders van Manchester United een gesprek in Londen en Ten Hag verwacht in de komende dagen ook in gesprek te gaan met de club.”

Neville: ‘Ten Hag krijgt meer tijd’

Clubicoon Gary Neville verwacht niet dat Manchester United na het gelijkspel tegen Aston Villa afscheid neemt van Ten Hag. “Dit is een kleine stap voorwaarts”, zei hij over het resultaat. “Voor de wedstrijd zou iedereen bij Man United hebben getekend voor een gelijkspel. Je zag in het interview na de wedstrijd wat opluchting bij Ten Hag. Ik denk dat hij wat meer tijd heeft gewonnen voor zichzelf. Maar het is nog altijd de slechtste start uit de clubgeschiedenis. Dat we tevreden zijn met een punt bij Aston Villa, geeft aan hoeveel stappen Villa heeft gezet, maar ook hoe laag de lat ligt bij United.”