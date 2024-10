Rio Ferdinand denkt dat Erik ten Hag liegt voor camera van Sky Sports

Rio Ferdinand gelooft weinig van de uitleg die Erik ten Hag gaf over zijn opstelling tegen Aston Villa. In de belangrijke competitiewedstrijd speelt Manchester United zonder Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez. “Het is gewoon roulatie”, zei Ten Hag daarover.

"We spelen zoveel wedstrijden dat we iedereen nodig hebben", legde de geplaagde Nederlandse oefenmeester uit in gesprek met Sky Sports. Bang voor een ontslag bij een slecht resultaat is hij niet. "Er is altijd druk, maar niet meer dan in andere wedstrijd. Het duel met FC Porto was ook erg belangrijk en daarvoor was de wedstrijd tegen Tottenham een belangrijke. En Crystal Palace, waar we erg goed speelden, was ook belangrijk. Maak het niet te groot, wij zijn kalm."

“Niet alleen het team, maar iedereen binnen de club is rustig”, maakt Ten Hag duidelijk. “We hebben het er niet eens over gehad dat dit een grote wedstrijd is. Wij moeten ons verbeteren als een team en dat is een proces. In elk proces heb je een sterke mentaliteit nodig. Wij concentreren ons op onze tekortkomingen in de wedstrijd. Die moeten we verbeteren.”

Ten Hag beseft evenwel dat het een moeilijke wedstrijd zal worden tegen Aston Villa. “Zij zijn heel goed. Ze hebben Bayern München verslagen in de Champions League. Maar ook zij hebben wat veranderingen doorgevoerd.”

Ferdinand, clubicoon van Manchester United, meldde zich op X na het interview met Ten Hag. Hij tweette simpelweg “roulatie”, tussen aanhalingstekens, waarmee hij duidelijk maakte weinig te geloven van de uitleg van Ten Hag. Het duel tussen Aston Villa en Manchester United begon om 15.00 uur.

