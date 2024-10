‘Manchester United hakt knoop door over toekomst van Erik ten Hag’

Het ligt in de lijn der verwachting dat Erik ten Hag aanblijft als trainer van Manchester United. Dat meldt de meestal goed geïnformeerde journalist Sam C. op X. De Nederlandse oefenmeester begrijpt echter wel dat de huidige situatie bij The Red Devils niet is zoals deze zou moeten zijn.

De afgelopen dagen wordt er flink gespeculeerd over de toekomst van Ten Hag bij Manchester United. In de Engelse media werd na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Tottenham Hotspur gesproken over ‘de week van de waarheid’ voor de Nederlander. Hierin nam de gevallen Engelse grootmacht het op tegen FC Porto in de Europa League (3-3) en Aston Villa (0-0).

Afgelopen dinsdag voerde de clubleiding van Manchester United overleg over de toekomst van Ten Hag bij de Engelse club. Daarbij kwam niets naar buiten over een mogelijk ontslag. Nu weet Sam C. dus te melden dat de Nederlander aan mag blijven. “Ten Hag blijft hoogstwaarschijnlijk trainer van Manchester United, zo bevestigen bronnen mij”, schrijft hij op X. “De trainer begrijpt dat de huidige situatie bij Manchester United niet is wat het zou moeten zijn en bronnen dicht bij hem geloven dat hij in staat is om het te veranderen.”

Ten Hag wacht al weken op zege

Manchester United begon het nieuwe seizoen nog goed onder Ten Hag. In de openingswedstrijd op Old Trafford werd met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Joshua Zirkzee. Daarop volgden nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (2-1) en Liverpool (0-3). Tegen Southampton (0-3) en Barnsley (7-0) werden overtuigende zeges geboekt, maar dit kreeg uiteindelijk geen goed vervolg. Op bezoek bij Crystal Palace werd, ondanks een overwicht, teleurstellend gelijkgespeeld (0-0). Daarna speelden The Red Devils in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Twente, waarna de ploeg in het daaropvolgende weekend keihard onderuit ging tegen Tottenham Hotspur (0-3). De laatste twee wedstrijden tegen FC Porto (3-3) en Aston Villa (0-0) werden gelijkgespeeld.

Manchester United gelinkt aan opvolgers Ten Hag

Ondertussen wordt er in de Engelse media flink gespeculeerd over de mogelijke opvolging van Ten Hag bij Manchester United. Zo zouden Thomas Tuchel en Gareth Southgate in beeld zijn als mogelijke opvolgers. Daarnaast is ook assistent-trainer Ruud van Nistelrooij een van de kandidaten. Sam C. schrijft dat het de verwachting is dat Ten Hag op 19 oktober in de thuiswedstrijd tegen Brentford ‘gewoon’ op de bank zit.

It’s business as usual at Manchester United, where Erik ten Hag expects to be in charge when Brentford come to town 👇 https://t.co/T5YKrKN3kV — Sam C (@SamC_reports) October 9, 2024

