Tien mogelijke opvolgers van Erik ten Hag bij Manchester United

De toekomst van Erik ten Hag blijft voorlopig een vraagteken. De trainer van Manchester United staat onder forse druk en er wordt al druk gespeculeerd over mogelijke opvolgers. Wie zou Ten Hag kunnen aflossen op Old Trafford? FCUpdate zet tien kandidaten voor je op een rijtje.

Ruud van Nistelrooij

De eerste optie is een voor de hand liggende. Ruud van Nistelrooij is sinds afgelopen zomer immers al assistent van Ten Hag en zou dus intern kunnen worden doorgeschoven naar de positie van hoofdcoach. De 48-jarige oud-spits – die tussen 2001 en 2006 liefst 150 keer scoorde voor United – ligt gezien zijn verleden als speler uitstekend bij de achterban. Zijn kwaliteiten als trainer heeft hij echter nog niet volledig kunnen bewijzen: het seizoen 2022/23 bij PSV was vooralsnog zijn enige jaar op het hoogste niveau. Met de Eindhovenaren won Van Nistelrooij zowel de Johan Cruijff Schaal als de KNVB Beker, maar stapte hij één speelronde voor het einde van de competitie op omdat hij onvoldoende steun voelde van de clubleiding.

© Imago

Thomas Tuchel

Wie het lijstje met direct beschikbare toptrainers bij langs gaat, komt al vrij snel bij Thomas Tuchel uit. De 51-jarige Duitser heeft al bijna tien jaar ervaring op het allerhoogste niveau, bij achtereenvolgens Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea en Bayern München. Tuchel won in zijn loopbaan twee Franse landstitels en eentje (met Bayern) in Duitsland, maar het hoogtepunt vormt vooralsnog het winnen van de Champions League met Chelsea in 2021. Bovendien werd Tuchel afgelopen zomer, toen de positie van Ten Hag ook al onzeker was, veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van de Nederlander op Old Trafford. Een belangrijk minpunt is dat Tuchel sinds zijn afscheid bij Dortmund bij geen van de drie grootmachten die hij daarna diende, door de voordeur is vertrokken.

Graham Potter

Ongelooflijk maar waar: de Engelse topclub Manchester United heeft al sinds november 1986 geen vaste hoofdtrainer van eigen bodem gehad. Ron Atkinson werd destijds opgevolgd door de legendarische Schot Sir Alex Ferguson, die pas in 2013 afzwaaide en werd opgevolgd door landgenoot David Moyes. Sindsdien stelde United twee Nederlanders (Louis van Gaal en Ten Hag), een Portugees (José Mourinho) en een Noor (Ole Gunnar Solskjaer) aan. Na het vertrek van laatstgenoemde zat in de persoon van Michael Carrick (zie hieronder) nog wel drie wedstrijden een Engelsman als interim manager in de dug-out, maar drie wedstrijden in 37 jaar blijft vrij weinig… Enter Graham Potter: de 49-jarige coach die vooral naam maakte in zijn periode bij Brighton & Hove Albion. In 2022 leverde dat een overstap naar Chelsea op, waar Potter de opvolger van de hierboven genoemde Tuchel werd. Na zeven maanden stond de trainer echter alweer op straat. Sindsdien werd hij onder meer in verband gebracht met Ajax én het bondscoachschap van Engeland, maar Potter is nog altijd geen nieuwe uitdaging aangegaan.

© Imago

Gareth Southgate

Een andere Engelse trainer die per direct beschikbaar is voor Manchester United, is Gareth Southgate. De voormalig verdediger kan op clubniveau enkel bogen op ruim drie jaar als hoofdtrainer van Middlesbrough (tussen 2006 en 2009), maar maakte vooral naam in dienst van de Engelse bond, waar hij daarna aan de slag ging. Sinds 2016 had Southgate als bondscoach de Engelse mannenploeg onder zijn hoede. The Three Lions, die al sinds het WK van 1966 in eigen land smachten naar nieuw eremetaal, kwamen daar onder leiding van Southgate akelig dichtbij. Zowel in 2021 als in 2024 werd de finale van het EK bereikt, maar daarin waren achtereenvolgens Italië en Spanje te sterk. Bovendien reikte Engeland onder leiding van Southgate in 2018 tot de halve finales van het WK. Afgelopen zomer, na het verlies tegen de Spanjaarden, trad Southgate terug. Engelse media brachten hem daarna in verband met de positie van Ten Hag, die echter mocht aanblijven in Manchester.

Michael Carrick

De derde Engelsman in dit lijstje is Michael Carrick. De 43-jarige kan bogen op een uitstekend track record als speler van Manchester United tussen 2006 en 2018. In die periode kwam Carrick tot maar liefst 464 wedstrijden voor de Mancunians, waarmee hij onder meer vijf landstitels en eenmaal de Champions League won. Na het beëindigen van zijn actieve carrière fungeerde hij onder Mourinho en Solskjaer ruim drie jaar als assistent-trainer op Old Trafford. Na het ontslag van laatstgenoemde zat Carrick zelfs drie wedstrijden als interim-hoofdcoach op de bank, alvorens hij de deur achter zich dichttrok. Sinds de zomer van 2022 is Carrick hoofdtrainer van Middlesbrough, dat hij achtereenvolgens naar de vierde en de achtste plaats in de Championship leidde. Bovendien coachte hij Boro in het seizoen 2023/24 naar de halve finales van de League Cup, waarin Chelsea over twee wedstrijden te sterk bleek. Het contract van Carrick loopt nog door tot medio 2027, waardoor United een transfersom voor de trainer zou moeten neertellen. Of de oud-speler door de clubleiding klaar wordt geacht voor het grote werk, valt echter nog te bezien.

Kieran McKenna

Kieran McKenna heeft zeker niet de grootste naam in dit lijstje, maar staat er op Old Trafford erg goed op. De 38-jarige Noord-Ier kwam als speler niet verder dan het tweede elftal van Tottenham Hotspur, waarna hij zich al snel op zijn trainersloopbaan richtte. In 2016 belandde hij zo bij Manchester United, waar hij achtereenvolgens scout, hoofdtrainer van de Onder-18 en assistent bij de hoofdmacht was. Sinds december 2021 staat hij bij Ipswich Town op eigen benen. McKenna leidde The Tractor Boys sindsdien met back-to-back promoties vanuit de League One via de Championship terug naar de Premier League. In mei van dit jaar wist The Guardian te melden dat McKenna al door United benaderd was om de op dat moment onder druk staande Ten Hag mogelijk op te gaan volgen. De Nederlander mocht echter aanblijven – en Ipswich verlengde het contract van McKenna tot medio 2028.

© Imago

Thomas Frank

Nóg een Premier League-trainer die afgelopen zomer in verband werd gebracht met Manchester United, is de Deen Thomas Frank. Al sinds december 2016 loopt Frank rond bij zijn huidige club Brentford, waar hij destijds begon als assistent van toenmalig hoofdtrainer Dean Smith. Na diens vertrek in oktober 2018 werd zijn rechterhand doorgeschoven, waarna Frank Brentford in 2021 via de play-offs voor het eerst in de clubhistorie naar de Premier League wist te leiden.

Zinédine Zidane

Een long shot, maar wel een interessante: Zinédine Zidane (52) zit als drievoudig Champions League-winnaar al sinds de zomer van 2021 werkloos thuis. De Ballon d’Or-winnaar van 1998 beëindigde destijds zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real Madrid. De Fransman is sindsdien onder meer in verband gebracht met Bayern München (dat uiteindelijk voor Vincent Kompany koos) en het bondscoachschap van Frankrijk (waar zijn oud-ploeggenoot Didier Deschamps vooralsnog van geen wijken wil weten). Een andere voormalig ploeggenoot, William Gallas, wist in september van dit jaar echter te melden waarom Zidane een dienstverband op Old Trafford niet zou zien zitten: de trainer spreekt geen Engels.

Xavi Hernández

Een andere potentiële opvolger van Ten Hag die (voor zover bekend) de Engelse taal niet machtig is, is Xavi Hernández. De 44-jarige Catalaan is eveneens beschikbaar, nadat hij afgelopen zomer alsnog vertrok bij ‘zijn’ FC Barcelona. Objectief gezien deed de oud-middenvelder, die in 2021 Ronald Koeman opvolgde in Camp Nou, het wellicht nog niet eens zo slecht bij Barça. Onder leiding van Xavi werd de topclub in 2023 voor het eerst in vier jaar én sinds het vertrek van Lionel Messi, weer eens kampioen van Spanje. Zijn matige laatste seizoen zal de beleidsbepalers op Old Trafford echter wel aan het twijfelen hebben gebracht.

© Imago

Simone Inzaghi

Volgens verschillende Engelse media zingt de naam van Simone Inzaghi momenteel hard rond op Old Trafford. De 48-jarige Italiaan staat al sinds 2021 aan het roer bij Internazionale, waarmee hij afgelopen seizoen zowel de Serie A als de Coppa Italia op zijn naam schreef. Bovendien leidde Inzaghi de Nerazzurri in 2023 naar de finale van de Champions League, waarin werd verloren van Manchester City. Ook voor deze trainer, die nog vastligt tot medio 2027, geldt dat United een afkoopsom op tafel zou moeten leggen.

Andere kandidaten

Zijn we er daarmee helemaal doorheen? Nee; afgaande op Engelse media en de bookmakers zijn er nog wel meer trainers die mogelijk het stokje van Ten Hag over zouden kunnen nemen. Van een aantal lijkt het op voorhand niet realistisch dat zij hun huidige club vaarwel zouden zeggen om in Manchester aan de slag te gaan, denk bijvoorbeeld aan Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid) of Unai Emery (Aston Villa). Een trainer die mogelijk wél verleid zou kunnen worden tot een overstap naar Engeland én die de afgelopen seizoenen prima werk heeft geleverd, is Rúben Amorim (Sporting CP). Daarnaast zijn er ook nog enkele momenteel werkloze trainers die mogelijk op de radar zouden kunnen komen, zoals Massimiliano Allegri, Roger Schmidt en Edin Terzic. Genoeg te kiezen dus, voor Sir Jim Ratcliffe en co.