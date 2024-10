Erik ten Hag per direct weg als trainer van Manchester United

Manchester United neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Erik ten Hag. Dat maakt de Engelse grootmacht bekend via de officiële kanalen. De Nederlander stond al lange tijd onder enorme druk bij The Red Devils en de 2-1 nederlaag op bezoek bij West Ham United heeft hem de kop gekost. Ruud van Nistelrooij gaat de honneurs waarnemen als interim-trainer bij Manchester United.

Ten Hag maakte vanaf 2017 jarenlang indruk als trainer van Ajax, en werd in de zomer van 2022 door United weggeplukt uit Amsterdam. In zijn eerste transferzomer trokken de Mancunians meteen de portemonnee om de selectie op peil te brengen. Ten Hag liet daarbij een grote voorliefde voor oude bekenden uit zijn Amsterdamse periode blijken: voor het duo Lisandro Martínez - Antony mocht de penningmeester van Ajax ruim 150 miljoen euro bijschrijven. Daarnaast kwam de gelouterde middenvelder Casemiro over van Real Madrid, werd Tyrell Malacia voor vijftien miljoen euro opgepikt bij Feyenoord en werd met Christian Eriksen (transfervrij overgenomen van Brentford) nóg een oud-Ajacied ingelijfd.

Eerste seizoen: doelstelling behaald

De opdracht in Ten Hags eerste seizoen was simpel: Manchester United, dat onder zijn voorgangers Ole Gunnar Solskjaer en diens interim-opvolger Ralph Rangnick als zesde was geëindigd in het seizoen 2021/22, moest zo snel mogelijk terug naar de Champions League. Dat lukte ook: Ten Hag leidde de topclub naar de derde plaats, al bedroeg de achterstand op kampioen en rivaal Manchester City aan het einde van de rit veertien punten. Bovendien legde de club eind februari beslag op de Carabao Cup, door in de finale af te rekenen met Newcastle United. In de Europa League maakte Ten Hag indruk door onder meer FC Barcelona uit te schakelen, maar strandde United in de kwartfinale tegen de latere winnaar, Sevilla.

Ten Hag overleeft tweestrijd met superster Cristiano Ronaldo

Ten Hag oogstte in zijn debuutjaar lof door Marcus Rashford weer aan de praat te krijgen. De Engelsman kwam in het jaar voor de komst van de Nederlander in alle competities slechts tot vijf goals en twee assists, maar bloeide volledig op en maakte er onder Ten Hag maar liefst dertig, terwijl hij ook nog eens elf keer als aangever fungeerde bij een treffer van een teamgenoot. Minder goed verliep de samenwerking met superster-op-leeftijd Cristiano Ronaldo. In november kwam het tot een uitbarsting, toen de Portugees in een geruchtmakend interview met journalist Piers Morgan geen spaan heel liet van zijn trainer. Ten Hag kwam echter als 'winnaar' uit de strijd: het contract van Ronaldo werd ontbonden, waarna hij bij het Saudische Al-Nassr tekende.

De verwachtingen bij de start van Ten Hags tweede seizoen waren dan ook torenhoog. Met André Onana (voor vijftig miljoen overgekomen van Internazionale) haalde de Nederlander nóg een oude bekende uit zijn Ajax-tijd naar Manchester, terwijl in de persoon van Sofyan Amrabat (gehuurd van Fiorentina) ook een speler met wie hij in zijn periode bij FC Utrecht samen had gewerkt werd aangetrokken. Grootste blikvangers in de zomer van 2023 waren de Deense spits Rasmus Højlund (Atalanta Bergamo) en Mason Mount (Chelsea), die gezamenlijk een kleine 140 miljoen euro kostten.

Slechtste eindklassering in het Premier League-tijdperk

Waar Ten Hag hoopte met zijn elftal het gat met aartsrivaal City te kunnen dichten, beleefde hij een zeer teleurstellend verloop van de competitie. In de Premier League eindigde United slechts als achtste, de allerlaagste eindklassering sinds de Engelse competitie in 1992 van start ging. De terugkeer in de Champions League liep óók al uit op een sof: in een poule met Bayern München, Galatasaray en FC Kopenhagen eindigde United stijf onderaan, waardoor het na de winter zelfs niet verder mocht in de Europa League. Tel daarbij op dat Newcastle in de vierde ronde van de Carabao Cup revanche nam voor de verloren eindstrijd van een jaar eerder, en het mag een wonder heten dat Ten Hag niet op straat werd gezet.

Geen ontslag, maar een nieuw contract voor Ten Hag

Het toernooi om de FA Cup bleek vermoedelijk echter de redding voor Ten Hag. In de eindstrijd op Wembley werd tot veler verrassing afgerekend met Manchester City, dat met 2-1 werd verslagen. Daarmee greep Manchester United tóch een ticket voor de Europa League. Dat gegeven, in combinatie met de doorbraak van talenten als Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho, bleek in de zomer van 2024 - waarin het gonsde van de geruchten over een ontslag voor Ten Hag en diverse namen de revue passeerden als zijn mogelijke opvolger - uiteindelijk de reddingsboei van de geboren Haaksbergenaar. Het nieuwe management, onder leiding van INEOS-miljardair Sir Jim Ratcliffe, besloot het contract van Ten Hag (dat in de zomer van 2025 zou aflopen) zelfs met een extra seizoen te verlengen.

Ook in zijn derde transferzomer mocht Ten Hag flink investeren in zijn spelersgroep, en wéér liet hij zijn voorliefde voor zijn vroegere Ajax-pupillen blijken. Het duo Matthijs de Ligt (45 miljoen euro) en Noussair Mazraoui (vijftien miljoen euro) kwam over van Bayern München. Daarnaast werd fors betaald voor Bologna-spits Joshua Zirkzee (42,5 miljoen euro), LOSC Lille-verdediger Lenny Yoro (62 miljoen euro) en Paris Saint-Germain-middenvelder Manuel Ugarte (50 miljoen euro). Bovendien onderging de technische staf een metamorfose: Manchester United nam afscheid van assistenten Mitchell van der Gaag en Steve McClaren en haalde in hun plaats clubicoon Ruud van Nistelrooij én Go Ahead Eagles-trainer René Hake naar Engeland. Bovendien kwam keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar over van Ajax, waar hij nog maar nét aan de slag was gegaan.

LEES OOK: Engelse media klaar met ‘zwakke smoesjes’ Ten Hag: ‘Zielig, incompetent en ongedisciplineerd’

Toch bleven de resultaten opnieuw achter. Debutant Zirkzee bezorgde Ten Hag nog wel een benauwde zege op Fulham in de eerste speelronde van de Premier League, maar in de weken daarop zouden clubs als Brighton & Hove Albion (2-1), Liverpool en Tottenham Hotspur (beiden 0-3) te sterk blijken voor Manchester United. Bovendien werd in de Europa League op eigen veld gelijkgespeeld tegen Ten Hags oude liefde FC Twente (1-1). De confrontaties met FC Porto en Aston Villa van enkele weken terug werden derhalve als 'cruciaal' betiteld voor de toekomst van Ten Hag. Beide wedstrijden leverden een gelijkspel op (3-3 en 0-0).

Ten Hag mocht ondanks die gelijke spelen aanblijven en wist vorig weekend op Old Trafford met 2-1 te winnen van Brentford. Doordeweeks werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen Fenerbahçe in de Europa League, waarna het uitduel tegen West Ham United met 2-1 verloren werd. Dit laatste resultaat is Ten Hag dus fataal geworden. Van Nistelrooij zal de komende tijd de honneurs waarnemen als interim-trainer en staat dus als eindverantwoordelijke voor de groep als The Red Devils het komende woensdag in de EFL Cup opnemen tegen Leicester City.

